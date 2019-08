DoteComune 2019: tirocini e opportunità di lavoro nei Comuni bresciani

Torna “DoteComune”, il progetto di Anci – Associazione nazionale Comuni italiani – e Regione Lombardia che prevede tirocini formativi nei municipi lombardi, in una logica non solo di apprendimento, ma anche di stimolo alla cittadinanza attiva, “per favorire la partecipazione alla vita della comunità locale attraverso l’attivo coinvolgimento degli enti locali”. C’è tempo fino al 10 settembre 2019 per fare domanda: i progetti prenderanno il via già il 19 settembre.

Come funziona

DoteComune prevede lo svolgimento di un percorso che si declina in attività di formazione d’aula e di tirocinio personalizzato presso un Ente Ospitante, nel rispetto delle norme previste dall’accordo tra Anci e Regione. L’ente ospitante si impegna a realizzare presso le proprie sedi tirocini di DoteComune della durata di 3, 6, 9 o 12 mesi.

Sono destinatari del programma DoteComune 2019 i cittadini disoccupati di età uguale o superiore ai 18 anni, purché siano residenti in Lombardia e non siano già destinatari di pensione. I candidati selezionai dovranno effettuare autonomamente – a questo link o attraverso un Centro per l’impiego – la Did, Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

Durata e pagamenti

Come detto, la durata di un progetto di DoteComune varia dai 3 ai 12 mesi consecutivi. Il monte orario di attività svolto dall’assegnatario è stabilito in base al numero di mesi di cui si costituisce il progetto, considerato un impegno medio settimanale di circa 20 ore.

All’assegnatario saranno comunque garantiti un progetto formativo di tirocinio individuale e un’indennità mensile di partecipazione forfettaria pari a 300 euro, considerata quale reddito assimilato a quello dipendente. Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale web di DoteComune.

DoteComune in provincia di Brescia

Non mancano progetti formativi e lavorativi anche nei Comuni bresciani: negli uffici della cultura, in biblioteca, ai Servizi sociali. Di seguito l’elenco completo.