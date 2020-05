Agenti, assistenti sociali, istruttori: 50 posti di lavoro in Comune a Brescia

La Fase 2 passa anche da qui: ripartono le offerte di lavoro. Il Comune di Brescia lancia una campagna di assunzioni che prevede 50 posizioni aperte in vari settori, dalla Polizia Locale ai Servizi sociali. In pratica sono stati banditi due nuovi concorsi e riaperti i termini per altri quattro, con scadenze comprese tra il 27 maggio e il 15 giugno.

I nuovi concorsi

Nel dettaglio, la Loggia ha bandito un concorso pubblico per esami per 4 posti di Commissario aggiunto di Polizia Locale, categoria D, a tempo pieno e indeterminato, e un concorso pubblico per esami per un posto nel profilo professionale di Dirigente dei Sistemi informativi. Di seguito tutte le informazioni

Per partecipare ai concorsi occorrerà presentare la domanda entro e non oltre il 15 giugno prossimo, esclusivamente tramite procedura telematica, accessibile collegandosi e registrandosi nella sezione Concorsi.

I concorsi prorogati

Sono stati inoltre riaperti (fino al 27 maggio) i termini del concorso per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 9 agenti di Polizia Locale, categoria C; le domande di partecipazione al concorso pubblico per esami per 10 posti di Assistente sociale a tempo pieno, categoria D, potranno essere presentate fino all'8 giugno.

Per quanto riguarda le domande di partecipazione al concorso pubblico per esami per 25 Istruttori amministrativi, categoria C, la scadenza è stata prorogata al 15 giugno; c'è tempo fino al 6 giugno per le domande per l'assunzione (a tempo determinato) di un collaboratore dell'Ufficio di supporto al sindaco.

Di seguito i link alle pagine di ogni singolo concorso prorogato