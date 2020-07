Sindacato Cisl in provincia di Brescia: sedi, orari e informazioni

La Cisl, acronimo di Confederazione italiana sindacati lavoratori, è un'organizzazione sindacale nata nel 1950 dall'unificazione della Libera confederazione generale italiana lavoratori e della Federazione italiana lavoro, le due organizzazioni costituite dalle correnti sindacali cattoliche e repubblicane che avevano abbandonato la Cgil nel 1948. In tutta Italia conta più di 4 milioni e mezzo di iscritti: in provincia di Brescia sono quasi 100mila, suddivisi secondo il settore di attività in 18 categorie.

A tutti gli iscritti, oltre all'assistenza fiscale, la Cisl offre un pacchetto di servizi per accompagnarli negli adempimenti e nelle necessità della vita di ogni giorno, oltre alla tutela degli interessi delle persone che rappresenta attraverso il confronto con i datori di lavoro e le istituzioni.

Sedi Cisl in provincia di Brescia: la mappa

Il quartier generale della Cisl provinciale si trova a Brescia in Via Altipiano d'Asiago, nella zona dell'ospedale Civile. Gli uffici sono aperti tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18, il sabato solo la mattina. Per informazioni è possibile contattare il numero 030 3844511, oppure inviare una mail a ust.brescia@cisl.it.

Nella sezione dedicata del sito web della Cisl Brescia è possibile consultare nello specifico gli orari, i contatti e gli indirizzi di tutte le sedi presenti sul territorio provinciale. Di seguito l'elenco completo: