Sindacato Cgil in provincia di Brescia: sedi, orari e informazioni

La Cgil, acronimo di Confederazione generale italiana del lavoro, è la più antica organizzazione sindacale italiana ed è anche la maggiormente rappresentativa, con i suoi oltre 5 milioni e mezzo di iscritti, tra lavoratori, pensionati e giovani che entrano nel mondo del lavoro. Le prime Camere del lavoro, tra cui quella di Brescia (fondata nel 1892), risalgono agli anni '90 dell'Ottocento: la Cgil nasce invece nel 1906, con circa 200mila aderenti.

Da allora ha mantenuto una doppia struttura: verticale con le federazioni di categoria, orizzontale attraverso le Camere del lavoro. Attualmente le federazioni di categoria nazionale sono 15 mentre le Camere del lavoro in tutto il territorio nazionale sono 134. Tra le funzioni più celebri, oltre all'assistenza fiscale, anche la stipula di contratti di lavoro attraverso le organizzazioni di categoria, e azioni di tutela per difendere, affermare o conquistare diritti individuali e collettivi, dai sistemi di welfare ai diritti sul posto di lavoro.

L'attuale segretario generale della Camera del lavoro di Brescia è Francesco Bertoli; gli altri componenti della segreteria sono Flavio Squassina e Angelo Andreoli.

Sedi Cgil in provincia di Brescia: la mappa

La sede principale della Camera del lavoro di Brescia si trova in Via Folonari 20 a Brescia, a pochi passi dalla stazione e da Piazza Repubblica. E' aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30, il sabato dalle 8.30 alle 12. Per informazioni è possibile telefonare al centralino allo 030 37291.

Sul sito web della Cgil Brescia è possibile consultare la mappa interattiva (con orari e indirizzi) delle varie sedi del sindacato in tutta la provincia. Di seguito pubblichiamo invece l'elenco completo: