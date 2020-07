Centri per l'impiego e di orientamento al lavoro in provincia di Brescia

Per tutti coloro che sono in cerca di lavoro, anche in provincia di Brescia sono operativi su tutto il territorio provinciale i Centri per l'impiego e i Centri per l'orientamento al lavoro: nello specifico, nel primo caso si tratta di una struttura pubblica gestita direttamente dall'ente provinciale, ma che propone anche servizi di orientamento; nel secondo caso, invece, l'obiettivo è mirato all'orientamento e alla formazione, un servizio offerto anche dall'ufficio Informagiovani del Comune di Brescia o dalle varie associazioni, realtà e sindacati che propongono anche servizi di assistenza fiscale.

Come funzionano i Centri per l'impiego

I Centri per l'impiego, come detto, sono una struttura pubblica che propongono attività di erogazione dei servizi per l'impiego sia per le aziende che per i cittadini, oltre che di snodo per l'utenza. La rete dei Centri per l'impiego nel complesso offre alcuni servizi particolari:

accoglienza e informazione

adempimento delle procedure amministrative

orientamento

consulenza alle imprese

incontro tra domanda e offerta

iniziative per l'occupazione locale

promozione delle fasce deboli o di particolari segmenti del mercato del lavoro

La rete dei Centri per l'impiego e di orientamento bresciani è oggi completamente informatizzata, grazie al portale Sintesi, il Sistema integrato dei servizi per l'impiego adottato dalla Provincia di Brescia.

Centri per l'impiego in provincia di Brescia

Concludiamo infine con l'elenco completo (con indirizzi e orari) dei Centri per l'impiego e di orientamento gestiti direttamente dalla Provincia di Brescia.

Brescia

Via Cefalonia 50 – Telefono 030 3749751, mail ci-brescia@provincia.brescia.it – Aperto lunedì, martedì, giovedì dalle 8.30 alle 13, il pomeriggio e il mercoledì solo su appuntamento

Breno

Via Aldo Moro 7 – Telefono 030 3748391, mail ci-breno@provincia.brescia.it – Aperto lunedì, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13, il pomeriggio e il mercoledì solo su appuntamento

Darfo Boario Terme

Piazza Medaglie d'Oro 4 – Telefono 030 3748313, mail cdarfo@provincia.brescia.it – Aperto lunedì, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13, il pomeriggio e il mercoledì solo su appuntamento

Edolo

Via Porro – Telefono 030 3748361, mail cedolo@provincia.brescia.it – Aperto lunedì, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13, il pomeriggio e il mercoledì solo su appuntamento

Desenzano del Garda

Via Durighello (Rivoltella) – Telefono 030 3748641, mail ci-desenzano@provincia.brescia.it - Aperto lunedì, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13, il pomeriggio e il mercoledì solo su appuntamento

Iseo

Viale Europa 3 – Telefono 030 3748671, mail ci-iseo@provincia.brescia.it - Aperto lunedì, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13, il pomeriggio e il mercoledì solo su appuntamento

Palazzolo sull'Oglio

Via Cesare Battisti 17 – Telefono 030 3748322, mail ci-palazzolo@provincia.brescia.it - Aperto lunedì, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13, il pomeriggio e il mercoledì solo su appuntamento

Leno

Via Re Desiderio 10 – Telefono 030 3748331, mail ci-leno@provincia.brescia.it - Aperto lunedì, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13, il pomeriggio e il mercoledì solo su appuntamento

Orzinuovi

Via Codagli 10 – Telefono 030 3748350, mail ci-orzinuovi@provincia.brescia.it – Aperto martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13, lunedì e mercoledì solo su appuntamento

Salò

Via Jago 1 – Telefono 030 37483080, mail ci-salo@provincia.brescia.it – Aperto dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13

Vestone

Via Pialorsi 14 – Telefono 030 3748371, mail ci-vestone@provincia.brescia.it – Aperto dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13

Sarezzo

Via Marconi 50/52 – Telefono 030 3748300, mail ci-sarezzo@provincia.brescia.it – Aperto lunedì, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13, il pomeriggio e il mercoledì solo su appuntamento