Anno nuovo, ponti nuovi: come approfittare delle festività per allungare le vacanze

Conto alla rovescia, il nuovo anno è alle porte: mentre ancora fervono i preparativi per cenoni e festeggiamenti, è giunto il tempo di dare un’occhiata anche al calendario. Il motivo? Non perdere l’occasione di sfruttare al meglio le opportunità che ci offriranno tutti i ponti e le festività del 2020, così da organizzare (magari) qualche lungo weekend approfittando delle chiusure di scuole, uffici e aziende. A conti fatti, ci sono stati anni migliori: in tutto il 2020 si potranno “guadagnare” solo pochi giorni.

Tutti i ponti del nuovo anno

Possiamo dirlo: non si comincia benissimo. Perché già il 1 gennaio, infatti, sarà un mercoledì. Pronti a recuperare: il giorno dell’Epifania (il 6 gennaio) cadrà invece di lunedì: occasione per allungare la domenica e dunque il weekend. Passata la sbornia delle festività natalizie si dovrà poi aspettare qualche mese: la Pasqua verrà celebrata 12 aprile.

Va già un po’ meglio in occasione del 25 aprile, la Festa della Liberazione: nel 2020 sarà di sabato, quindi doppia festività consecutiva. Il primo vero “ponte” sarà invece in occasione del Primo Maggio, la Festa dei Lavoratori: impossibile mancare alla grande manifestazione che ogni anno viene organizzata anche a Brescia, che con il nuovo anno sarà di venerdì.

Altro weekend lungo da segnarsi sul calendario: la Festa della Repubblica, il 2 giugno, sarà di martedì. Ecco dunque il secondo vero ponte della stagione. La festa di Ferragosto (il 15) sarà invece un sabato. Poi arriverà l’autunno, e si ricomincia: altro ponte in vista in occasione dell’Immacolata Concezione, 8 dicembre, che sarà di martedì. Weekend lungo anche per Natale e Santo Stefano, 25 e 26 dicembre: saranno venerdì e sabato. Infine, l’ultimo giorno dell’anno: il 31 dicembre cadrà di giovedì.

Giorni festivi nel 2020: il calendario completo