Ma quanto prenderò di pensione? C’è un modo per saperlo

Forse non tutti sanno che esiste un servizio, a cura dell’INPS, che permette di simulare quale sarà (presumibilmente) la pensione al termine dell’attività lavorativa. Il servizio si chiama “La mia pensione futura”, noto anche come “Busta arancione”: il calcolo si basa sulla normativa in vigore e sull’analisi dei tre elementi fondamentali per il conteggio (età, storia lavorativa e retribuzione/reddito).

A chi è rivolto il servizio

Il servizio “La mia pensione” è rivolto in particolare ai seguenti utenti:

i lavoratori con contribuzione versata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

i lavoratori con contribuzione versata alla Gestione Separata;

gli iscritti alla Gestione Dirigenti di aziende industriali;

i lavoratori con contribuzione versata agli altri fondi e gestioni amministrate dall'INPS.

Come funziona il servizio

Il servizio permette di:

controllare i contributi che risultano versati in INPS e comunicare all'Istituto i periodi di contribuzione mancanti tramite la funzionalità di segnalazione contributiva;

che risultano versati in INPS e comunicare all'Istituto i periodi di contribuzione mancanti tramite la funzionalità di segnalazione contributiva; conoscere la data in cui si matura il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata;

in cui si matura il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata; calcolare l'importo stimato della pensione "a moneta costante", cioè a prescindere dall'andamento dell'inflazione;

della pensione "a moneta costante", cioè a prescindere dall'andamento dell'inflazione; ottenere una stima del rapporto fra la prima rata di pensione e l'ultimo stipendio (tasso di sostituzione);

ipotizzare la sospensione del lavoro, inserendo la data in cui interrompere l'attività lavorativa;

modificare la previsione del PIL futuro (+1,5% oppure +1% di incremento annuo nel medio-lungo termine) e il proprio andamento retributivo/reddituale annuale (da 0% - assestato a 5% - brillante);

scegliere il fondo su cui basare la simulazione.

Il servizio consente inoltre di costruire la propria futura pensione confrontando diversi scenari ed effettuando delle simulazioni. È possibile:

verificare l'incidenza di retribuzioni diverse modificando la retribuzione dell'anno in corso e l'andamento percentuale annuo;

stimare l'effetto economico di un posticipo variando la data di pensionamento;

combinare le variabili della retribuzione e della data di pensionamento.

Come accedere al servizio

Per accedere al servizio è necessario collegarsi online alla sezione dedicata del sito web dell’INPS. Come sempre, per accesso ai servizi online è necessario il possesso di un codice PIN rilasciato direttamente dall’INPS, oppure di una identità digitale SPID o di una Carta nazionale dei servizi (CNS).