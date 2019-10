Regione Lombardia: accordo per lo sportello "Energia e Clima"

Uno sportello "Energia e Clima" all'interno di Regione Lombardia, che mette a disposizione delle Amministrazioni locali le 'expertise' dei tecnici di Regione Lombardia e di Enea, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile. Questo e' uno dei frutti dell'accordo in materia di Ambiente ed Energia sottoscritto dall'assessore regionale ad Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo e dal presidente dell'Enea Federico Testa. “La sottoscrizione di questo accordo – si legge in una nota – costituisce un altro importante tassello nella costruzione di sinergie istituzionali che, su più fronti, si stanno da tempo sviluppando con diversi enti”.

Lo sportello "Energia e Clima"

"La sigla del protocollo tra Regione Lombardia ed Enea, che si occupa dello sviluppo sostenibile dal punto di vista scientifico e ha competenze straordinarie – ha chiosato Cattaneo, a margine della sottoscrizione dell'accordo – si concretizza come primo atto, nell'apertura, insieme ai tecnici di Enea, di un ufficio presso Regione Lombardia; uno sportello a disposizione di tutte le amministrazioni locali perche' vogliamo che anche i Comuni che non hanno le competenze al proprio interno possano utilizzare quelle di Regione e di Enea per fare gli interventi piu' giusti, in particolare per l'efficientamento energetico degli edifici esistenti".

Durata e obiettivi dell'accordo

Il provvedimento fa seguito all'Accordo di collaborazione tra Enea e Regione Lombardia del 2018 e contiene uno schema di accordo attuativo da Regione Lombardia ed Enea e lo schema di contratto di comodato d'uso gratuito. L'accordo attuativo durera' per tutta l'XI Legislatura a decorrere dalla data di sottoscrizione e potra' essere prorogato previo accordo scritto tra le Parti. Non comporta oneri economici per la Regione per l'esecuzione delle attivita' in esso previste.

L'accordo e' motivato dall'intenzione congiunta di procedere, in un'ottica di promozione e sviluppo sostenibile, alla realizzazione di attivita' di interesse comune nel campo delle tematiche legate alla transizione energetica e al clima, dell'efficienza energetica, della qualita' dell'aria, della gestione dei fanghi da depurazione, dell'analisi di benchmark sull'impiego degli aggregati riciclati e sulla condivisione dei risultati dei progetti comunitari di comune interesse.

Come funzionerà lo sportello

Tra le numerose attività dello sportello si prevede: