Come attivare un prestito d'onore per studenti e imprenditori

Il prestito d'onore è una forma agevolata di finanziamento, rivolta in particolare ai giovani, che prevede l'accesso semplificato al credito, con condizioni più favorevoli al rimborso: in alcuni casi non è nemmeno necessario dimostrare di avere un reddito fisso né procurarsi un garante (di solito un familiare), grazie alle garanzie “ad interim” del Fondo per il Credito ai giovani.

Fino al 2015 era prevista una forma di prestito d'onore anche per piccole aziende, giovani imprenditori o start up, regolamentata da un'apposita legge approvata nel 2000: ad oggi la forma più “pura” di prestito d'onore è prevista solo per gli studenti universitari, anche se per il mondo imprenditoriale sussistono comunque delle forme agevolate di accesso al credito.

Prestito d'onore per studenti in banca

I finanziamenti agevolati (o prestiti d'onore) per lo studio possono essere richiesti direttamente alle banche: servono appunto a finanziare il percorso universitario di studi, hanno un limite massimo (di solito compreso tra i 20 e i 30mila euro) e possono essere rimborsati con tassi d'interesse ridotti, anche con pagamenti posticipati (ad esempio, la prima rata dopo alcuni mesi o anche due anni).

Tutto dipende ovviamente dalle condizioni previste dalla banca o dall'agenzia di credito che eroga il finanziamento: sono ancora numerosi gli istituti che prevedono una qualche forma di prestito d'onore per gli studenti universitari, ma per dettagli e condizioni rimandiamo agli istituti stessi (solo per citarne alcuni: Intesa Sanpaolo, Unicredit, Ubi Banca, Banca Sella, Bnl, Agos e altri ancora).

Finanziamenti agevolati per imprese

A margine dell'ormai celebre prestito d'onore per gli studenti, a margine della scadenza legislativa del 2015 Invitalia, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'impresa, propone incentivi e finanziamenti agevolati per i giovani che vogliono attivare un'azienda, una start up o “rinforzare” la propria impresa già operativa. Ad oggi Invitalia ha già finanziato più di 125mila aziende, con oltre 9,3 miliardi di euro di agevolazioni concesse.

Queste alcune delle agevolazioni ancora disponibili: per ulteriori informazioni e i dettagli rimandiamo comunque al sito web ufficiale di Invitalia.