Regione Lombardia: si cercano imprese per la produzione di mascherine e Dpi

Appello urgente di Regione Lombardia: si cercano aziende per la produzione di mascherine e dispositivi di protezione individuale (Dpi). Lo fa sapere il Pirellone con un avviso rivolto alle imprese: “Cerchiamo aziende – si legge – che siano in grado di produrre mascherine e dispositivi di protezione individuale anche alla luce di quanto disposto dagli artt. 15 e 16 del D.L. 18/2020”.

Queste le caratteristiche tecniche richieste:

Mascherine chirurgiche . Le mascherine chirurgiche devono soddisfare contemporaneamente le norme UNI EN ISO 14683 e UNI EN ISO 10993 ed essere prodotte da imprese che abbiano un sistema di gestione della qualità, ai sensi delle ISO 13485 o delle Good Manifacturing Practices (GMP), per poter corrispondere alla deroga al marchio CE.

. Le mascherine chirurgiche devono soddisfare contemporaneamente le norme UNI EN ISO 14683 e UNI EN ISO 10993 ed essere prodotte da imprese che abbiano un sistema di gestione della qualità, ai sensi delle ISO 13485 o delle Good Manifacturing Practices (GMP), per poter corrispondere alla deroga al marchio CE. Mascherine FFP2 . Le maschere FFP2 devono essere fabbricate secondo i criteri N95 NIOSH che corrispondono alla norma tecnica EN 149:2001+A1:2009.

. Le maschere FFP2 devono essere fabbricate secondo i criteri N95 NIOSH che corrispondono alla norma tecnica EN 149:2001+A1:2009. Camici idrorepellenti . I camici idrorepellenti devono essere fabbricati secondo i criteri UNI EN 13795 e UNI EN 14126

. I camici idrorepellenti devono essere fabbricati secondo i criteri UNI EN 13795 e UNI EN 14126 Tute di protezione. Tutte in yvec di classe terza

Specifiche tecniche e caratteristiche

Nel caso in cui le aziende possano corrispondere alla fornitura di DPI con le caratteristiche indicate, sono pregate di comunicare i tempi di produzione per dispositivo, la quantità, il prezzo unitario (con consegna a Milano), le modalità di pagamento utilizzando il seguente indirizzo DPIcoronavirus@regione.lombardia.it.

Qualora invece le imprese non fossero in condizione di fornire in tempi brevi le mascherine e/o i DPI con le specifiche certificate sopra indicate, anche in relazione alle deroghe previste nel D.L. 18/2020 (artt. 15 e 16), meglio precisate nell’Allegato 1, la Regione è comunque interessata a valutare altri dispositivi che abbiano caratteristiche tecniche e di protezione analoghe, anche se prodotti con materiali o processi diversi e innovativi.

Sono infatti in corso prove tecniche, in collaborazione con il Politecnico di Milano, per verificare quali altri materiali e dispositivi possano essere ulteriormente ritenuti idonei dall’Istituto Superiore di Sanità o dall’INAIL e, quindi, rispondenti alle normative vigenti.

A tale riguardo, il Politecnico di Milano ha fornito alcuni dettagli tecnici consultabili nella Nota ai produttori e nell’Allegato 2: nell’Allegato 3 è disponibile una “Checklist per maschere facciali ad uso medico prive di marcatura CE” con ulteriori elementi conoscitivi. Altre informazioni sulla pagina web dedicata del portale di Regione Lombardia.

Richieste per ulteriori dispositivi

La Regione chiede inoltre ulteriori ed eventuali disponibilità alla fornitura di altri dispositivi, anch’essi necessari per fronteggiare l’emergenza Covid-19:

visiere di protezione;

occhiali protettivi;

occhiali protettivi a maschera;

calzari/soprascarpe;

cuffie copricapo;

soluzione idroalcolica in litri;

respiratori;

postazioni di terapia intensiva.