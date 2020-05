Brescia: nuovi orari per parrucchieri, barbieri, estetisti e tatuatori

Il sindaco di Brescia Emilio Del Bono ha firmato un'ordinanza con la quale si approva la modifica degli orari di esercizio delle attività di barbiere, acconciatore, estetista e tatuatore fino al prossimo 31 ottobre. Il provvedimento vuole favorire la ripresa economica di queste attività, fortemente colpite dalla chiusura determinata dall’emergenza Covid-19, e penalizzate dalla necessità di affrontare il riavvio del lavoro nelle condizioni di sicurezza che, tra l’altro, prevedono di svolgere i servizi solo su appuntamento al fine di evitare assembramenti nelle rispettive sale d’attesa.

Cosa prevede l'ordinanza

Nel dettaglio, l'ordinanza prevede l'apertura dal lunedì alla domenica, non prima delle 7 e con chiusura non oltre le 21 (salvo la domenica, quando la chiusura è fissata non oltre le 19). Non è previsto l'obbligo di chiusura infrasettimanale o festiva. Dovrà essere affisso, ben visibile al pubblico, il cartello indicante l'orario praticato e il tariffario dei servizi prestati.

Il responsabile tecnico dovrà sempre essere presente durante lo svolgimento delle attività e in caso di assenza temporanea o eccedenza dell’orario lavorativo dovrà essere previsto un sostituto.

Termini e violazioni

Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data di ripresa concessa dai provvedimenti emergenza Covid-19 e sono efficaci fino al 31 Ottobre prossimo, fatte salve ulteriori disposizioni o modifiche delle misure restrittive e di contenimento.

Le violazioni saranno punite ai sensi dell’art 650 del Codice penale, dunque per il mancato rispetto di un provvedimento dell'autorità. Ai vari organi di polizia è demandato il compito del controllo per l'osservanza dell'ordinanza.