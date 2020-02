Coronavirus: come comportarsi quando si lavora a contatto con il pubblico

In relazione dell'epidemia da coronavirus, che in queste ore ha raggiunto per la prima volta la Lombardia con sei casi accertati in meno di un giorno, la Direzione generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute ha pubblicato, ancora ai primi di febbraio, una guida utile che chiarisce i comportamenti da tenersi da parte degli operatori che, per ragioni lavorative, vengono a contatto con il pubblico.

Situazione epidemiologica

Il 31 dicembre 2019 la Cina ha segnalato all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota, poi identificata come un nuovo coronavirus, nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. I casi si sono verificati nella larghissima maggioranza nella Repubblica popolare cinese. Pochi casi sono stati segnalati in altri paesi, inclusa l'Italia, in gran parte in soggetti provenienti negli ultimi 14 giorni dalle zone colpite.

La via di trasmissione più frequentemente riportata è quella a seguito di contatti stretti e prolungati da persona a persona. Ulteriori studi sono in corso. I sintomi più comuni sono febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie. Le informazioni attualmente disponibili suggeriscono che il virus possa causare sia una forma lieve, simil-influenzale, che una forma più grave di malattia.

Presso il Ministero della salute è attivo un tavolo permanente con le Regioni per il monitoraggio continuo della situazione; sono in atto tutte le procedure per l'identificazione tempestiva e la gestione appropriata di casi sospetti, con procedure omogenee su tutto il territorio nazionale. Ulteriori informazioni operative possono essere ottenute attraverso le autorità sanitarie regionali o il numero verde del Ministero della Salute (1500).

Indicazioni operative in condizioni normali

Con riguardo, specificatamente, agli operatori di cui all'oggetto si rappresenta preliminarmente che, ai sensi della normativa vigente (d. lgs. 81/2008), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente.

Le misure devono tener conto della situazione di rischio che, come si evince dalle informazioni sopra riportate, nel caso in esame è attualmente caratterizzata in Italia dall'assenza di circolazione del virus (salvo i più recenti aggiornamenti del caso lombardo, ndr). Inoltre, come si evince dalla circolare del 31/1/2020 relativa all'identificazione dei casi e dei contatti a rischio, questi ultimi sono solo coloro che hanno avuto contatti ravvicinati e protratti con gli ammalati.

Pertanto, ad esclusione degli operatori sanitari, si ritiene sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, e in particolare:

lavarsi frequentemente le mani;

porre attenzione all'igiene delle superfici;

evitare i contratti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali.

adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro.

Cosa fare di fronte a un caso sospetto

Nel caso in cui, nel corso dell'attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto di cui all'allegato 1 della circolare Ministero Salute 27/1/2020 (che aggiorna quella precedente del 22/1/2020)2, si provvederà — direttamente o nel rispetto di indicazioni fornite dall'azienda — a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto per coronavirus.

Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari: