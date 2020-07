Come aprire un'azienda agricola a Brescia

Come per qualsiasi attività imprenditoriale, anche l'avvio di un'impresa agricola segue le norme relative alle forme giuridiche, il termine che definisce la tipologia giuridica del soggetto cui farà capo l'attività e le norme ad essa conseguenti. Come riferisce il Codice civile, è imprenditore “colui che esercita un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”. In tal senso, l'attività economica dev'essere sia “professionale” che “organizzata”.

Come avviare una nuova impresa

Sulle base delle proprie necessità d'impresa, è molto importante la scelta della forma giuridica, sulla base di una serie di fattori tra cui la probabile dimensione che caratterizzerà l'azienda nei suoi primi anni di vita, il grado di rischio, il numero di persone coinvolte nel progetto, i costi di costituzione e di gestione annuale. La Camera di Commercio di Brescia mette a disposizione una guida – disponibile a questo link – sulle varie forme giuridiche e sulla costituzione di una nuova impresa.

L'attività agricola può riguardare infiniti ambiti, e non mancano esempi virtuosi del Bresciano: si va dai vini pregiati prodotti in Franciacorta o in Valtenesi e nella zona del Lugana, e ancora i formaggi dal Bagoss alle formaggelle della Valcamonica o del Garda, primizie di nicchia come il miele, lo zafferano, i salumi, i prodotti Doc, Dogc e DeCo, l'olio di oliva (dal Garda al Sebino) e tanto altro ancora.

Cosa fare per aprire un'azienda agricola

Il gruppo Coldiretti Giovani ha stilato un vero e proprio decalogo per chi decidesse di aprire un'azienda agricola, consultabile per intero a questo link:

Avere un’idea d‘impresa intorno alla quale costruire un progetto di sviluppo Analisi delle caratteristiche e delle potenzialità aziendali tramite l’osservazione del territorio, del mercato, dei concorrenti e delle normative vigenti Trasformazione dell'idea in un progetto di sviluppo imprenditoriale Verifica della fattibilità/realizzabilità del progetto Ricerca della fonte di finanziamento Verifica se il progetto ha le caratteristiche necessarie per accedere ad un finanziamento pubblico Presentazione del progetto per il finanziamento pubblico Presentazione del progetto per il finanziamento privato Ricerca delle garanzie per accedere al credito Realizzazione del progetto

Informazioni utili e contatti

Come per le varie attività imprenditoriali, è necessario conoscere tutti gli adempimenti necessari del proprio Comune di residenza (o comunque quello dove si vuole avviare l'attività), a partire dalle procedure di Suap, lo Sportello unico per le attività produttive. Per ulteriori informazioni è possibile contattare alcune delle più note associazioni di categoria: