La Camera di Commercio a Brescia: tutte le informazioni

La Camera di Commercio (per intero: Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) è un ente autonomo funzionale di diritto pubblico che svolge, nella circoscrizione territoriale provinciale, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese promuovendo e curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali. E' collegata in rete con l'intero sistema camerale in Italia (Unioncamere) e all'estero, integrata con altri organismi e istituzioni, sostenuta dalla collaborazione delle associazioni imprenditoriali: la Camera di Commercio costituisce per le imprese la porta di accesso alla Pubblica amministrazione, il punto di confluenza tra attività produttive e Stato.

Cosa fa la Camera di Commercio

Due sono le principali funzioni della Camera di Commercio: le funzioni amministrative e quelle di promozione e supporto alle imprese. Le prime rappresentano il nucleo storico delle attività camerali, sono i servizi che gli imprenditori sono obbligati a richiedere alla Camera di Commercio per avviare o modificare qualunque tipo di attività: rappresentano il primo contatto tra impresa e istituzione.

Riguardano la registrazione e la certificazione delle imprese; la gestione di albi, ruoli, elenchi; il rilascio di atti, certificati, autorizzazioni, licenze per interventi particolari in Italia e all'estero. Alle seconde appartengono invece gli interventi di assistenza, informazione economica, di formazione professionale, di studi e ricerche di mercato; servizi sempre più ampi e articolati per adeguare la dimensione produttiva locale ai nuovi scenari economici europei.

Accanto a queste funzioni, che si possono definire "proprie", la Camera di Commercio svolge anche funzioni delegate da Stato o Regione, nonché funzioni derivanti da obblighi assunti con convenzioni internazionali. Tra queste la possibilità di promuovere, realizzare e gestire strutture e infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale o nazionale, oltre che costituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato.

I servizi della Camera di Commercio

Questi sono i servizi pubblici essenziali della Camera di Commercio:

rilascio certificati e visure dal Registro delle Imprese con diritto di urgenza per partecipare a gare d'appalto;

deposito bilanci e atti societari;

certificazione per l'esportazione e l'importazione temporanea di merce (carnet ATA);

certificazione per lo sdoganamento limitamente alle merci deperibili, limitatamente alle scadenze di legge, ove previste;

registrazione brevetti.

A questi si aggiungono alcuni servizi online (consultabili comodamente anche nella sezione dedicata del sito web della Camera di Commercio di Brescia) come il servizio di assistenza e prenotazione appuntamenti, consulenza, accesso documentale, comunicazione unica per le imprese (inizio, modifica o cessazione dell'attività), firma digitale, domande di conciliazione, consultazione delle interpretazioni della Commissione giuridica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Camera di Commercio a Brescia

La Camera di Commercio di Brescia si trova in Via Einaudi 23, raggiungibile telefonicamente allo 030 37251 (il centralino) oppure via mail a camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it. Per consultare gli orari aggiornati, i numeri di telefono e gli indirizzi mail di tutti gli uffici della sede di Brescia è disponibile una sezione dedicata sul portale della Camera di Commercio cittadina.