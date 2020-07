Come fare volontariato a Brescia: la mappa della città

Brescia, città laboriosa e indaffarata, ha una forte anima associazionistica che si esplica nei più disparati campi d'attività. La conferma del grande cuore della Leonessa è arrivata anche nei giorni più bui dell'epidemia da Coronavirus: è proprio in quel buio che si è dipanata la brillante luce dei volontari bresciani, che hanno messo in campo giovani e meno giovani, energie e risorse per dare una mano nell'aiutare le persone in difficoltà e nella distribuzione della spesa o dei farmaci a domicilio.

Come diventare volontario a Brescia

Sono diverse le possibilità di azione per chi volesse dedicare del tempo alle varie anime del volontariato cittadino. Per quanto riguarda i più giovani, ricordiamo le opportunità offerte in sede di Servizio civile, gestito dallo Stato, oppure informazioni e suggerimenti direttamente negli uffici di Informagiovani, in cui tra l'altro è presente un vero e proprio sportello per il volontariato.

Non da meno le opportunità offerte dal Csv, il Centro di servizio per il volontariato che è operativo anche a Brescia in Via Emilio Salgari (telefono 030 2284900). Sul portale web di Csv Brescia e Csv Lombardia è possibile consultare in tempo reale le proposte e le offerte per Servizio civile e Servizio volontario europeo, nella sezione “Volontariato cercasi”, che propone anche le attività di associazioni e realtà del territorio, oltre che per i Campi di volontariato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La mappa del volontariato di Brescia

I Centri di servizio per il volontariato, ricordiamo, sono attivi dal 1997 per sostenere e qualificare le organizzazioni di volontariato e promuovere la cultura della solidarietà. Sul portale di Brescia Associazioni, attivo ormai da qualche anno, è possibile consultare una vera e propria “mappa” delle realtà associative e di volontariato che operano su tutto il territorio della città.