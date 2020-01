Di cosa hanno bisogno i giovani lombardi? Al via il sondaggio Yoursay

Di cosa hanno davvero bisogno i giovani lombardi? Per rispondere all'annosa questione Regione Lombardia ha avviato “Yoursay! Voce ai giovani”, un sondaggio promosso dall'assessore regionale Martina Cambiaghi per dare voce a tutti gli under 35 che vivono, lavorano e studiano sul territorio lombardo.

Gli obiettivi di Yoursay

“L’obiettivo di questo sondaggio – ha spiegato Cambiaghi – è quello di conoscere i bisogni e le reali necessità dei giovani lombardi nei vari settori della loro vita, dagli studi allo sport, dal lavoro alla cultura, dalla famiglia all’istruzione per poter poi rispondere concretamente orientando le politiche regionali in materia di giovani.

“Yoursay è uno strumento molto importante e per questo – ha aggiunto l’assessore – invito tutti i giovani lombardi a partecipare al sondaggio ed a rispondere alle domande. E’ utile per costruire insieme un futuro migliore”.

Politica giovanile

I dati raccolti verranno elaborati per capire quali sono le reali esigenze degli under 35 lombardi, e rispondere, spiega ancora Cambiaghi, “sulle varie tematiche del questionario con atti concreti che rispondano ai bisogni dei nostri giovani: vogliamo strutturare la politica giovanile della Lombardia”.

Come partecipare

Partecipare è facile, facilissimo: basta un clic sulla pagina web del sondaggio Yoursay, e compilare il questionario partendo dai dati anagrafici. Le domande spaziano dallo sport, quando e come viene praticata attività sportiva, al tempo libero e alla cultura.