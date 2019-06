Bresciapp!: come funziona la app della città di Brescia

Bresciapp! è la app della città di Brescia, realizzata in collaborazione con il Comune, il Consorzio Brescia Centro, il Gruppo Brescia Mobilità e Regione Lombardia. Al suo interno sono contenute tutte le informazioni sulla città, dedicata sia ai cittadini residenti che ai turisti e ai visitatori. Dalla grafica semplice e intuitiva, Bresciapp! si compone di cinque sezioni principali, suddivise a loro volta in sottosezioni per offrire all'utente un ventaglio di opzioni per qualsiasi problema. Vediamo come funziona.

In Città

Strumento essenziale per chi vuole scoprire il lato turistico, culturale, commerciale e ludico di Brescia è la sezione “IN CITTÀ”, che permette di visualizzare tutti i punti di interesse: dai negozi ai musei, dai teatri ai monumenti. Ogni luogo è corredato da una scheda informativa dettagliata con foto, informazioni, orari e contatti.

Linee e Orari

All’interno dell’app trova spazio anche la sezione “LINEE E ORARI” per consultare in modo chiaro ed immediato gli orari della metro e delle linee bus di proprio interesse.

Mappa

Si giunge poi alla “MAPPA”, dove è possibile geolocalizzarsi per ricostruire in modo facile ed intuitivo il proprio itinerario. Chi non conosce Brescia o non ha mai utilizzato i servizi di trasporto può infatti visualizzare dove sono indicate tutte le fermate di bus e metro oppure individuare direttamente la fermata di proprio interesse e scoprire tutti gli orari delle linee di passaggio. In alternativa, inserendo il luogo di partenza e quello di destinazione è possibile avere una ricostruzione completa del proprio percorso. All’interno della mappa è inoltre possibile visualizzare le postazioni Bicimia, le stazioni Automia, i parcheggi in struttura e i parcheggi per disabili, le Aree ZTL, i negozi e le aree di interesse culturale.

Acquista

Per chi è di fretta e non ha tempo di andare in tabacchiera ad acquistare il biglietto, c’è la sezione “ACQUISTA”: tramite l’app è possibile comprare titoli di viaggio di zona 1, titoli di viaggio di zona 1+2, titolo di viaggio giornalieri di zona 1 e titolo di viaggio giornalieri di zona 1+2.

News

Infine, ci sono le “NEWS” suddivise per categorie, al fine di rendere più facile la ricerca delle comunicazioni di proprio interesse.

Bresciapp! si può scaricare gratuitamente da Google Play e Apple Store