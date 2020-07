Brescia: come e dove richiedere un mutuo per gli under 35

Insieme al sogno di crescere un bambino insieme, anche l'acquisto della casa è un passo importantissimo nella vita di una giovane coppia: salvo rarissime eccezioni, è chiaro però che è impossibile acquistare un immobile - a questo link il listino aggiornato dei prezzi delle case a Brescia - senza una sostanziosa liquidità, che a volte può concretizzarsi con un “aiutino” di genitori o familiari, ma che nella maggioranza dei casi porta alla necessità di richiedere un mutuo.

Proprio per venire incontro alle difficoltà dei giovani, che raramente hanno a disposizione fondi sufficienti per l'acquisto di una prima casa, sia il Governo che numerose banche vengono incontro alle esigenze degli under 35 proponendo mutui e finanziamenti a tassi agevolati. In particolare, per l'acquisto della prima casa è previsto un “bonus” così strutturato:

applicazione dell'imposta di registro nella misura del 2%;

applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna;

in caso di vendita soggetta a Iva, l'imposta di registro, quella ipotecaria e quella catastale sono dovute nella misura fissa di 200 euro, oltre all'Iva ridotta al 4%.

Le agevolazioni vengono però applicate solo se l'acquirente soddisfa almeno uno di questi requisiti:

risiede nel Comune in cui è sito l'immobile;

s'impegna a trasferirvi la residenza entro 18 mesi dall'acquisto;

svolge la propria attività nel Comune dove si trova l'immobile.

Il Fondo di garanzia per la prima casa

Fino a poco tempo fa era operativa una misura specificatamente dedicata ai giovani, chiamata appunto Fondo giovani coppie: ora è stata soppressa e sostituita dal Fondo prima casa. Si tratta di un fondo, finanziato dallo Stato e gestito dal Consap, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici, che prevede la concessione di garanzie nella misura massima del 50% della quota capitale dei mutui, di ammontare non superiore a 250mila euro, per l'acquisto di immobili (non di lusso) da adibire ad abitazione principale. A questo link è possibile consultare l'elenco delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'iniziativa.

Mutui per giovani coppie: le banche a Brescia

Concludiamo con un breve elenco degli istituti bancari che anche in provincia di Brescia offrono mutui a condizioni agevolate per i giovani e per le giovani coppie.