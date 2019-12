Free Skipass 2019: i ragazzi under 16 sciano gratis sulle piste lombarde

Free Skipass 2019 è il progetto con cui Regione Lombardia - in collaborazione con Anef Ski Lombardia - vuole invogliare i giovani alla pratica degli sport invernali ed incentivare lo sci giovanile in Lombardia, anche nella prospettiva delle Olimpiadi invernali 2026. L'iniziativa consente ai ragazzi fino a 16 anni (anno di nascita 2003, residenti in Regione Lombardia e che ne facciano richiesta) di poter sciare gratis in tutte le stazioni sciistiche lombarde. Ha già riscosso notevole successo nella scorsa primavera. Viene pertanto riproposta per le giornate di sabato 14 e domenica 15 dicembre e di sabato 21 e domenica 22 dicembre 2019.

Come funziona Free Skipass

Nel concreto, chi è interessato dovrà:

registrarsi sul sito skipasslombardia.it (o tramite l’app Snow.App) e richiedere la tessera “Skipass Lombardia” (che potrà ritirare direttamente presso la biglietteria della stazione sciistica prescelta o farsi spedire al domicilio)

recarsi sulle piste nei quattro giorni di freeski con la tessera Skipass Lombardia in tasca e sciare.

Nei 4 giorni della promozione non verranno addebitati costi sulla carta di credito indicata nella fase di registrazione. La tessera Skipass Lombardia - anche a fine promozione - potrà comunque essere utilizzata su tutto il circuito delle stazioni sciistiche della Regione Lombardia come skipass elettronico, previo pagamento del corrispettivo previsto dal “Pay per Use” regionale.

Informazioni e contatti

Per reperire informazioni di dettaglio sullo SkipassLombardia è possibile consultare il seguente link. E' anche possibile inviare richieste di chiarimenti sulle tessere e sulla promozione compilando questo form.