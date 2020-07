Comunità terapeutiche e di recupero a Brescia

Le comunità terapeutiche (o di recupero) in provincia di Brescia sono diversificate in modo da offrire una gamma più articolata possibile, rivolta alle necessità delle persone che vi accedono. In tutto il territorio di Ats Brescia sono presenti 22 comunità terapeutiche, di 20 accreditate e due comunque autorizzate al funzionamento.

Per i cosiddetti “Servizi di accoglienza” (ne parliamo tra qualche riga) è possibile rivolgersi direttamente alla struttura, mentre per poter accedere ai servizi residenziali o semiresidenziali è necessaria una certificazione dei vari Servizi territoriali per le dipendenze, quindi a partire dai SerT fino ai Noa, i Nuclei operativi alcol-dipendenze.

Comunità di recupero: i servizi offerti

Questi i servizi offerti dalle comunità di recupero (per ulteriori informazioni rimandiamo alla sezione dedicata del sito web di Ats Brescia):

Servizi di accoglienza

Servizi terapeutico-riabilitativi

Servizi pedagogico-riabilitativi

Servizi di trattamento specialistico (per coppie e soggetti con figli, nuclei familiari, pazienti in comorbilità psichiatrica, alcol e polidipendenti).

Comunità terapeutiche di recupero in provincia di Brescia

Concludiamo pubblicando di seguito l'elenco completo delle comunità terapeutiche e di recupero operative sul territorio provinciale, con indirizzo e numero di telefono: