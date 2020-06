Informagiovani: sedi, contatti e orari di apertura a Brescia

L'Informagiovani è un servizio pubblico e gratuito che l'Assessorato Politiche Giovanili del Comune di Brescia ha dedicato ai giovani della nostra città. Insieme alla Piastra Pendolina, è uno dei due spazi giovani del Comune di Brescia. Fornisce un servizio informativo e di orientamento ai giovani dai 14 ai 35 anni, e su varie tematiche come l'istruzione e la formazione, il lavoro, le opportunità all'estero, vivere Brescia e la città, il volontariato e la cittadinanza attiva. L'accesso al servizio è libero e gratuito.

Sulla pagina dedicata del sito web del Comune di Brescia è possibile esplorare tutti i servizi offerti da Informagiovani: Lavoro, Estero, Istruzione e Formazione, Vivere Brescia, Volontariato e cittadinanza attiva, Sportelli specialistici, Aperitivi in lingua, InformaLavoro, Spazio giovani Piastra Pendolina, Sportello imprenditoria, Sportello giovani e volontariato, Sportello di orientamento scolastico, Sportello mobilità all'estero.

I servizi di Informagiovani

L'Informagiovani raccoglie, elaboria e diffonde in particolare informazioni per facilitare i giovani:

• nella scelta scolastica

• nella ricerca dell'occupazione

• quando volete organizzare il vostro tempo libero o progettare le vacanze

• nelle attività di impegno sociale e di volontariato

• o se intendete fare un'esperienza di studio e/o lavoro all'estero, piuttosto che partecipare a scambi europei

Presso la sede di è possibile rivolgersi direttamente agli operatori specializzati o visionare in modo autonomo il materiale cartaceo, organizzato per tema in dossier in autoconsultazione, o ancora richiedere gli opuscoli prodotti. Periodicamente sono organizzati anche incontri seminariali che permettono di approfondire, in un contesto formativo di piccoli gruppi, le problematiche della ricerca del lavoro o dell'andare all'estero.

Sede e orari dell'Informagiovani

Via San Faustino, 33/b - 25122 Brescia

Tel. 030 2978920

Fax 030 2978027

e-mail: infogiovani@comune.brescia.it

web: www.bresciagiovani.it ​

FB: www.facebook.com/informagiovanibs

​​Orari al pubblico

lunedì 10.00 - 13.00

martedì 15.00 - 18.00

mercoledì 15.00 - 18.00

giovedì 17.30 - 20.30

venerdì' 15.00 - 18.00

Ricordiamo che a causa dell'emergenza Coronavirus l'Informagiovani di Brescia è temporaneamente chiuso, ma è possibile contattare gli uffici durante gli orari di apertura al numero 342 0995792.