Servizio civile a Brescia: tutte le informazioni

Il Servizio civile universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio del Paese, all'educazione, alla “pace tra i popoli”, alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana attraverso azioni per le comunità e per il territorio. Il Servizio civile (un tempo “nazionale”, ora “universale”) rappresenta un'importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, considerati “indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese”.

Questi i settori d'intervento (in Italia e all'estero) dei vari progetti che vedono impegnati gli operatori volontari:

assistenza

protezione civile

patrimonio ambientale e riqualificazione urbana

patrimonio storico, artistico e culturale

educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo sostenibile e sociale

agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità

promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.

Tutte le informazioni utili sul Servizio civile, le normative e i bandi (tra cui quello per il Servizio civile universale che ogni anno coinvolge più di 50mila giovani) sono disponibili sul sito web ufficiale del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale del Governo italiano.

La storia del Servizio civile

Il Servizio civile nasce nel 1972 come diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare: era quindi alternativo alla leva e in quanto tale obbligatorio. Quasi trent'anni dopo, con la legge n.64/2001, viene istituito il Servizio civile nazionale su base volontaria, aperto anche alle donne. Nel 2005 viene sospeso il servizio di leva obbligatorio, mentre prosegue il percorso di crescita del Servizio civile su base volontaria: è nel 2017 che il Servizio civile da nazionale diventa universale, con l'obiettivo di “renderlo un'esperienza aperta a tutti i giovani che desiderano farla”.

Chi può fare il Servizio civile (e quanto dura)

Il Servizio civile è rivolto a tutti i cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Ha una durata flessibile tra gli 8 e i 12 mesi, a seconda del progetto (che, ricordiamo, deve essere riconosciuto idoneo dall'Ufficio nazionale per il Servizio civile o dall'Ufficio di competenza regionale). L'orario di attività è stabilito in relazione alla natura del progetto e prevede un impegno settimanale non inferiore alle 25 ore, oppure un monte ore di 1.145 ore per i 12 mesi (che si riduce proporzionalmente nel caso in cui il servizio abbia una durata inferiore).

Servizio civile a Brescia

Anche a Brescia e provincia sono numerosi gli enti (anche e soprattutto pubblici) che offrono progetti per i giovani che volessero partecipare al Servizio civile universale. Il Comune di Brescia è dal 2001 che propone progetti per i giovani volontari bresciani: durante il periodo di Servizio civile i partecipanti ricevono un compenso mensile, e una richiesta di impegno di circa 30 ore settimanali. Per informazioni è possibile contattare il Settore Risorse umane allo 030 2978308 oppure via mail a serviziocivile@comune.brescia.it.