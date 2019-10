Dote Sport 2019: contributi fino a 200 euro per le attività di bambini e ragazzi

Dote Sport è un'iniziativa pensata per aiutare i nuclei familiari in condizioni economiche meno favorevoli ad avvicinare i propri figli allo sport. La Dote Sport è un contributo per sostenere i costi sostenuti per le attività sportive dei minori di età compresa fra 6 e 17 anni compiuti o da compiere entro il 31/12/2019. Le domande possono essere presentate fino al 29 novembre 2019.

Le attività devono:

prevedere il pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza;

avere una durata continuativa di almeno sei mesi;

essere svolte da associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte ai registri Coni e/o CIP o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Paralimpiche, Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Associate Paralimpiche o da soggetti gestori di impianti società in house (a totale partecipazione pubblica) di enti locali lombardi. Sono comprese le associazioni benemerite riconosciute dal Coni.

Chi può partecipare

La Dote Sport 2019 è destinata ai nuclei familiari:

in cui almeno uno dei due genitori (o tutore/genitore affidatario), sia residente in modo continuativo da almeno 5 anni in Lombardia, alla data di scadenza del Bando (29/11/2019);

che alla presentazione della domanda siano in possesso di un indicatore ISEE non superiore a € 20.000,00 o non superiore a € 30.000,00, nel caso di nuclei familiari in cui è presente un minore diversamente abile.

Come funziona la Dote Sport

La Dote Sport è un rimborso delle spese sostenute dalle famiglie nel periodo settembre 2019 – giugno 2020, per l’attività sportiva dei minori. Ciascuna famiglia potrà beneficiare di una sola Dote, del valore minimo di 50 euro e massimo di 200 euro. Nei casi di nuclei familiari con più di 3 minori, sono assegnabili un numero massimo di 2 Doti. Nessuna limitazione al numero di doti è prevista in caso di nuclei familiari con un minore diversamente abile.

Come partecipare

La domanda di Dote Sport può essere presentata da uno dei genitori o dal tutore (in possesso di apposita documentazione legale) conviventi con il minore, a partire dalle ore 10:00 del 15 ottobre 2019 fino alle ore 12:30 del 29 novembre 2019. La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso l'applicativo "Bandi On Line" messo a disposizione da Regione Lombardia, collegandosi a questo link. Per poter accedere al servizio è necessario essere registrati e validati a sistema: tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina web dedicata.