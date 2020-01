Hai prenotato una visita medica e non puoi presentarti? Ecco come cancellarla

Hai prenotato una visita e non puoi presentarti? L'appuntamento va sempre cancellato in tempo. E' questo il tema della nuova campagna informativa promossa da Asst del Garda, che gestisce gli ospedali di Desenzano, Gavardo e Manerbio, con l'obiettivo di ricordare l'importanza di cancellare gli appuntamenti delle visite e degli esami che il cittadino non può rispettare, e ridurre il fenomeno della mancata erogazione delle prestazioni prenotate.

Il discorso vale per tutte le visite, in tutte le realtà ospedaliere e sanitarie della provincia di Brescia: chi sgarra non solo crea un danno al servizio sanitario e ad altri utenti magari in attesa, ma dovrà comunque pagare il ticket per intero. Solo nel territorio dell'Asst del Garda si contano circa 70 appuntamenti al giorno che sono fissati e poi non rispettati: “Non presentarsi a una visita o a un esame – si legge – preclude ad altri pazienti la possibilità di accedere al servizio e comporta un allungamento delle liste d'attesa”.

Quando cancellare la visita

La disdetta va effettuata almeno tre giorni lavorativi prima della data dell’appuntamento in modo da liberare il posto per un altro paziente e non incorrere nella sanzione, di importo pari al valore del ticket della prestazione non eseguita, prevista, a carico dei cittadini non esenti, dalla normativa vigente (D. Lgs. 124 del 29/04/1998, art. 3, comma 15).

Come cancellare l'appuntamento

Numerosi i canali disponibili per cancellare l’appuntamento:

Call Center Regionale numero verde 800.638.638 (da telefono fisso) oppure 02.999599 (da cellulare, a pagamento secondo la propria tariffa)

(da telefono fisso) oppure (da cellulare, a pagamento secondo la propria tariffa) Centro Unico di Prenotazione-CUP aziendale 030.9037555

sportelli Accettazione/Cassa dell’Azienda

mail a: disdici@asst-garda.it (da utilizzare solo per cancellare gli appuntamenti e non per altre comunicazioni)

(da utilizzare solo per cancellare gli appuntamenti e non per altre comunicazioni) sms al n. 334.6614859 (da utilizzare solo per cancellare gli appuntamenti e non per altre comunicazioni)

(da utilizzare solo per cancellare gli appuntamenti e non per altre comunicazioni) on line tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico, il portale “Prenota Salute”, l’App Salutile messi a disposizione da Regione Lombardia.

Per cancellare un appuntamento è necessario specificare: nome, cognome e data di nascita della persona a cui è intestata la prenotazione; tipo di prestazione da disdire; data e sede dell’appuntamento.

Sanzioni per chi non cancella

Nel caso venga accertata la mancata presentazione ad una visita o un esame senza disdetta, viene notificata a casa dei cittadini non esenti la sanzione di importo pari alla quota del ticket previsto per la prestazione non eseguita, oltre alle spese di gestione della pratica. In allegato alla lettera vengono fornite tutte le indicazioni per il versamento. L'obbligo di cancellazione, ricordiamo, vale per tutte le strutture sanitarie e ambulatoriali della provincia di Brescia, della Lombardia e d'Italia.