Test sierologici per anticorpi Covid-19: dove si fanno a Brescia

Ormai è ufficiale: con apposita delibera Regione Lombardia ha dato il via libera ai test sierologici anche privati, purché i costi di un eventuale e successivo tampone siano a carico dell'azienda, ente o libero cittadino che li effettua, e dunque non vadano a gravare sul Sistema sanitario nazionale. Non c'è ancora chiarezza assoluta sul tema dei “liberi cittadini” che possono effettuare il test, ma nel frattempo i laboratori privati hanno già annunciato che da venerdì 15 maggio sarà possibile eseguire prelievi e test.

“Il test sul singolo cittadino in forma autonoma non è utile e genera false aspettative – spiega l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera – e per questo abbiamo previsto che sia possibile effettuarlo all'interno di una determinata comunità. Chi lo propone deve occuparsi di tutto: acquisire i test sierologici, trovare il laboratorio che li processi, spiegare al cittadino che il test è volontario, reperire i tamponi a cui sottoporre la persona qualora questa dovesse risultare positiva al test. L'esecuzione del tampone non dovrà gravare sulle priorità della sanità pubblica”.

In ogni caso, fa sapere ancora la Regione, i laboratori pubblici e privati specializzati in Microbiologia e Virologia o con sezioni specializzate possono dunque eseguire esami sierologici per anticorpi Sars-Cov-2. Tra questi anche il gruppo Synlab, colosso del settore che conta più di 130 punti prelievo solo in Lombardia.

Quanto costa il test sierologico

Dalla mattina del 15 maggio sarà possibile accedere ai punti prelievo, indicativamente dalle 10.30 alle 12.30: gli orari precisi sono comunque consultabili sul sito web del gruppo. I test che si potranno effettuare sono di due tipi: uno che indicherà i soli anticorpi IgG al costo di 35 euro più 5 euro di costo di prelievo, e uno che invece identificherà sia gli anticorpi IgG che IgM, al costo di 62,50 euro più il costo del prelievo.

Le persone che risulteranno positive alla presenza degli anticorpi saranno immediatamente segnalate da Synlab alle autorità competenti, come le Ats, secondo i flussi informativi definiti dalle disposizioni regionali. Nel frattempo tali soggetti saranno tenuti all'isolamento fiduciario, in attesa dell'esecuzione del tampone di conferma. Non è chiaro se anche questo sarà poi a carico del cittadino.

Punti prelievo in provincia di Brescia

Ma dove si possono effettuare i test sierologici in provincia di Brescia? Questa è la mappa completa dei punti prelievo del gruppo Synlab: