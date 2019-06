Provincia di Brescia: elenco SerT, Servizi Territoriali per le Dipendenze

I Servizi per le Tossicodipendenze (SerT), o Servizi per le Dipendenze patologiche (SerD), sono i servizi pubblici del Sistema Sanitario Nazionale italiano (SSN), dedicati alla cura, alla prevenzione e alla riabilitazione delle persone che hanno problemi conseguenti all'abuso ed alla dipendenza di sostanze psicoattive come droghe o comportamenti compulsivi come il gioco d'azzardo patologico.

Nei SerT operano profesionisti qualificati e specializzati nel settore dipendenze come medici, infermieri, assistenti sociali, psicologi e Ota, gli Operatori tecnici per l'assistenza. Sono cinque i SerT pubblici accreditati presenti nel territorio bresciano, nelle tre diverse Aziende socio-sanitarie territoriale: a Brescia in Via Lamarmora (Asst Spedali Civili), a Salò e Montichiari (Asst Garda) e a Rovato e Orzinuovi (Asst Franciacorta).

Funzioni e servizi del SerT

Le strutture SerT si occupano di prevenzione, cura e riabilitazione delle problematiche correlate all'uso, abuso e dipendenza da sostanze illegali, erogano prestazioni a favore di persone che presentano disturbi da uso di sostanze illegali e alle loro famiglie. E' possibile rivolgersi a qualsiasi servizio del territorio Ats Brescia, indipendentemente dalla propria residenza: l'accesso è gratuito, le persone possono avvalersi dell'anonimato. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web di Ats Brescia.

SerT in provincia di Brescia