Comune di Brescia: orari e uffici della Polizia Locale

Il comando di Polizia Locale del Comune di Brescia si trova in Via Donegani 12. La struttura organizzativa del servizio si differenzia in diversi settori, ognuno con specifici compiti e responsabilità: a questo link è possibile consultare nel dettaglio tutte le tipologie di servizio.

Servizio amministrativo

Ufficio Segreteria;

Ufficio Amministrativo;

Ufficio Gestione del Personale;

Nucleo Informatico Tecnologico;

Ufficio Audit e Controllo Gestione.

Sezione Specialistica

Nucleo Polizia Giudiziaria;

Nucleo Operativo Territoriale;

Nucleo Infortunistica Stradale.

Sezione Territoriale

Distaccamenti;

Squadra Ausiliari del Traffico.

Servizio Sicurezza urbana

Ufficio Educazione alla Legalità;

Ufficio Sicurezza Urbana;

Nucleo Polizia Commerciale.

Sezione Procedimenti sanzionatori

Nucleo Procedimenti Sanzionatori;

Nucleo Contenzioso e Autotutele;

Ufficio Polizia Amministrativa;

Ufficio Ingiunzioni e Provvedimenti Esecutivi.

Sezione Comando

Nucleo Centrale Operativa;

Ufficio Corpo di Guardia;

Nucleo Pianificazione Servizi e Gestione Veicoli;

Nucleo Logistico;

Ufficio Studi e Formazione;

Nucleo Protezione Civile.

Servizio Gestione del traffico

Ufficio Provvedimenti Viabilistici;

Ufficio Autorizzazioni;

Ufficio Segnaletica;

Ufficio Lavori Stradali.

Polizia Locale: orari e contatti

Via Donegani 12 - 25126 Brescia

tel. 030/2978807 - fax 030/3771848

e-mail: polizialocale@comune.brescia.it

pec: polizialocale@pec.comune.brescia.it

Orario di apertura al pubblico della segreteria di settore: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 08.30 alle 12.00; mercoledì dalle 09.00 alle 17.30.