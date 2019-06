PagoPA: ecco come pagare il ticket prima di recarsi in ospedale

Il servizio PagoPA di Regione Lombardia, disponibile anche nelle strutture sanitarie della provincia di Brescia, è il sistema che permette di versare la quota del ticket prima di recarsi in ospedale. cittadini che si avvalgono di questa opportunità possono rivolgersi direttamente all’ambulatorio o al servizio per eseguire la prestazione, evitando eventuali code agli sportelli cassa/accettazione.

Come pagare

È possibile pagare con PagoPA le prestazioni prenotate al Call Center Regionale (800.638.638 o 02.999599), telefonicamente o di persona presso gli sportelli CUP (i Centri unici di prenotazione) oppure on line tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico.

Il pagamento del ticket, che si effettua indicando il codice IUV rilasciato al momento della prenotazione, può essere effettuato presso:

gli sportelli della propria banca (se abilitati), direttamente in agenzia o tramite home banking

i punti SISAL, Lottomatica e Banca 5

gli Uffici Postali

le casse automatiche disponibili in tutti i Presidi Ospedalieri

Solo ricetta elettronica

Il sistema PagoPA è utilizzabile per la maggior parte delle prestazioni. È importante ricordare che, in questa fase di implementazione e in relazione al passaggio che si sta compiendo verso la ricetta elettronica, non è possibile effettuare i pagamenti per le ricette cartacee (ricette rosse) che risultano non complete, per le prestazioni radiologiche e per gli esami che vengono accettati dopo la loro esecuzione.

Informazioni utili

Maggiori informazioni sono disponibili sui siti PagoPA oppure sul sito di Regione Lombardia.

Si ricorda inoltre che, per la prenotazione e per l’effettuazione delle prestazioni, è indispensabile avere con sè la tessera sanitaria Carta Regionale dei Servizi (CRS). In caso contrario non sarà possibile prenotare o effettuare visite ed esami.