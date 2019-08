Teleferie: attività commerciali aperte a Brescia anche in agosto

Ci sono panetterie, negozi per celiaci, frutta e verdura, carrozzerie e autoricambi, dentisti e farmacie, colorifici e benzinai, meccanici e idraulici, tecnici e artigiani: chi più ne ha, più ne metta. E' il lungo elenco delle attività e degli esercizi commerciali aperti a Brescia anche nel mese di agosto, messo a disposizione alla cittadinanza dal Comune di Brescia, nell'ambito del progetto Teleferie, il servizio che permette appunto di sapere quali sono i negozi aperti e quelli no, anche nel periodo caldo delle vacanze estive.

Un'informativa utilissima per tutti (e non sono pochi) quelli che rimangono in città, per lavoro o per altri motivi. A disposizione anche online, sulla pagina web dedicata del portale del Comune, dove sono elencati nello specifico anche i giorni di apertura e di chiusura. Di seguito invece la lista completa.

Alimentari

Enoteca Bonetti Srl - Via Dante 14 Tel 03040522

Gabriella Zampedri Celiachia Food - Via Chiusure 103 Tel 030 396017

Gazzoli Diego Frutta E Verdura - Via Romanino 4/F Tel 3209650086

La Biosfuseria Di Roberta - Benesalus - Via Della Chiesa 86 Brescia Tel 0305280546

La Nuova Distribuzione Associata Srl - Sigma - Via Livorno, 3 Tel 0303542853

Panificio Tosini - Viale Europa 24 Brescia Tel 0308036286

Autoricambi

Ma.Ri.Ba S.R.L. - Via Labirinto 10 Tel 0303540202

Motoricambi Di Boschiroli G. E M. S.N.C. - Via Corsica, 38 Tel 030222279

Carrozzerie

Carrozzeria Cremona Sas - Via G.Ceruti 6 Tel 030 3755560

Carrozzeria Europa Srl - Via Delle Bettole 92 - 25134 Brescia Tel 0302302405

Nuova Carrozzeria Fiume Snc - Via Delle Grazzine 33/37 Tel 0303384182

Colorifici

Ferramenta Pasini - Via Chiusure, 209/A Tel 030 310922

Qui Centro Del Colore - Via Della Volta 84/C - 25122 Brescia Tel 030.3530231

Techno Costruzioni Snc Di Renica Fabio & Ronchi Lo - Via Ercoli 1/3 Brescia 25127 Tel 030306841

Dentisti

Antonio Dr. Scala - Studio Dentistico - Via Xx Settembre, 2/F Tel 030291495 - 33076522

Dr. Angelo Remondi - Via Cremona, 280 Tel 030 2424000 - 337 42035

Dr. Franco Remondi - Via Cremona, 280 Tel 0302424000 - 337420353

Ludovica Remondi - Via Cremona, 280 Tel 0302424000

Studio Dentistico Dott. Luigi Agazzani - Via Lombardia N. 29 - Brescia Tel 030223260

Studio Dentistico Dr. Roberto Bosio - Via Malta 7c Tel 030220164

Studio Rosi & Partners S.R.L. - Via Sorelle Ambrosetti 6 Tel 03048310-3292555660

Distributori Carburanti

A2a - Via Malta,25/D Tel

Aci - Via San Polo, 193 Tel

Benzogas - Via Triumplina,102 Tel

Boschi Pietro & C. - Via San Polo, 70/A Tel

Brixia Finanziaria - Via Bettole,26 Tel

Distributore Eni Con Gpl E Metano - Via Borgosatollo, 7 Tel 0303533615

Eg Italia Srl - Via Orzinuovi , 68 Tel

Eni - Via Lamarmora, 150 Tel

Eni - Via Turati, 30 Tel

Ferlina - Via Borgosatollo, 9 Tel

Ferrarini Carburanti - Via Labirinto, Snc Tel

Ferremi - Via De Gasperi - Tang.Sud Km6+930 Lato Sud, 4 Tel

Giuberti Mariarosa - Via Crotte,45 Tel

Green Fuel - Via Labirinto, 390 Tel

Iclar - Via Orzinuovi, 56 Tel

Italgas - Viale Piave,2 Tel

Italiana Petroli - Via San Rocchino, 34 Tel

Lunikgas - Via Lamarmora, 156 Tel

Petrolmella - Via Corsica, 152 Tel

Petrolub - Via Sant'eufemia,52/B Tel

Pontemella - Via San Zeno, 111 Tel

Q8 - Via Orzinuovi,74 Tel

Q8 Don Vender - Via Don Vender, 96 Tel Null

Q8 Eustacchio - Via S. Eustacchio, 3 Tel Null

Repsol Italia Spa - Via Bettole,65 Tel

Scai - Via Labirinto, 8 Tel

Sisa - Via Triumplina, 295 Tel

Tamoil Milano - Via Milano, 28 Tel

Tamoil Via Flero - Via Flero, 65 Tel

Elettrauto

Autoriparazioni Archetti Gianni - Via Milano, 146 Tel 030 314049

Autoriparazioni Odelli Gian Mario - Trav. Xiv° 96 - Vill.Sereno - Bs Tel 030/348409

Elettrauto Filippini G. Di A. Filippini - Via Pusterla 10/F Brescia Tel 030 44151

Elettricisti

Bf Di Botta Francesco - Via Jacopo Robusti, 49 Tel 0302302658

I.E.Me.Gi - Via Triumplina, 148 Tel 0302003521

Sicurline Service - Via Orzinuovi Nr 76 Brescia Tel 0303542224

Fabbri

B.V.S. Lavorazioni In Ferro - Via Carpaccio 4 25124 Brescia Tel 3333590988

Farmacie

Farmacia Coop. Farmaceutica Bresciana - Piazzale Battisti, 4 Crocifissa Di Rosa Tel Null

Farmacia Di Via Volta Di Barbaglia -Via Volta, 5 Porta Cremona Tel

Farmacia Acuto Carla - Via Del Verrocchio, 33 S.Polo Tel Null

Farmacia Bianchi - Via Rose Di Sotto,2/A Tel

Farmacia Bravi Snc - Via S. Zeno, 195 Porta Cremona Tel

Farmacia Carini Luzzago Alessandro - Largo Torrelunga, 17 Brescia Antica Tel

Farmacia Castello - Via Galileo Galilei 85/A Tel 0303036760

Farmacia Cavadini Rosamaria - Via Indipendenza, 37/A S.Eufemia Tel Null

Farmacia Chiesa Nuova Snc - Via Parenzo,112 Tel

Farmacia Comunale 12 Borgo Trento - Via Trento, 87/E Borgo Trento Tel

Farmacia Comunale 3 Folzano - Via Malta, 81 Folzano Tel

Farmacia Comunale 8 Pendolina - Via Ercoli, 17 Pendolina Tel

Farmacia Comunale 9 S. Bartolomeo - Via Gallo, 42 S.Bartolomeo Tel

Farmacia Elseri Teresio - Via Buffalora, 104 Bettole Buffalora Tel

Farmacia Eredi Caponati - Corso Garibaldi, 19/D Centro Storico Nord Tel Null

Farmacia Ferretti Stefano - Vicolo S. Siro, 2 Brescia Antica Tel

Farmacia Formenti Di Quattrini Giovanni - Via Trento, 1/H Borgo Trento Tel

Farmacia Franchi Di Rabitti Marcello - Via Milano, 90/E Porta Milano Tel Null

Farmacia Lanzani Carlo - Via Pietro Cossa, 2 Tel

Farmacia Miserocchi Luca - Via Moretto, 69 Centro Storico Sud Tel Null

Farmacia Ospedale Dr. Sonzogni - Piazzale Spedali Civili, 45 S.Rocchino - Costalunga Tel

Farmacia Ragazzoni Piera - Via S. Polo, 124 S.Polo Tel

Farmacia S. Agata Di Scudeletti Isabella - Corsetto S. Agata, 31 Centro Storico Sud Tel

Farmacia S. Antonio Dr. Saccardi E Priorfiumi - Via Chiusure, 225 Chiusure Tel Null

Farmacia Salvi Maria - Via Zamboni, 57 Porta Milano Tel

Farmacia Schiavo - Via Trieste, 11 Tel

Farmacia Sozzi Luigi - Via Masaccio, 1 San Polo Tel

Farmacia Tita Snc - Corso Martiri Della Liberta', 18 Centro Storico Sud Tel

Farmacia Tomasoni Gia' Spedali Civili - Via Einaudi, 7 Centro Storico Sud Tel

Farmacia Vincoli Maria Laura - Via 1, 24 Villaggio Prealpino Tel Null

Farmacia Viotti Di Finulli Fabrizio - Via S. Faustino, 9 Centro Storico Nord Tel

Farmacia Zampedri Giovanni - Trav Xii, 93 Villaggio Sereno Tel

Ferramenta

Casa Della Serratura Brescia Di Sorio Andrea - Via Solferino 67/B Tel 03040513

Ferramenta Dario Parenza - Via Luigi Cadorna, 4b Tel 03045727

Ferramenta Pasini Snc - Via Chiusure 209a Tel 030310922

Granbazar Di Quinzanini - Via Camillo Biseo 48 Tel 0303774368

Techno Costruzioni Snc Di Renica Fabio & Ronchi Lo - Via Ercoli 1/3 Brescia 25127 Tel 030306841

Gastronomia

La Gastronomia Di Via Cattaneo - Via Cattaneo 12/A 25121 Brescia Tel 03048537

Gommisti

Autoriparazioni Archetti Gianni - Via Milano, 146 Tel 030 314049

Bondoni Gomme Sas Di Bondoni G. & C. - Via Volturno 35 Tel 030313434

Euro Rip. Gomme Snc - Via G. Oberdan 110/A Tel 030397176

Maestrelli Gomme Sas - Via Carducci 17/F Tel 030318365

Zampedri Gomme Di Cartella Sergio - Via Torricella Di Sopra 45 Tel 030310059

Zr Gomme Srl - Viale Venezia 268 Tel 030360962

Idraulici

Poli Luca - Via Triumplina Tel 0302002886

Servizi Ambientali Srl - Via Roselli Snc Tel 333 4393642

Lavasecco

Ekoclean - Via Vallecamonica 19 Tel 0308370376

Lavasecco Rapido Green - Via Tirandi 30 Tel 0302007011

Macellerie

Macelleria Liberini Di Liberini G. E C Snc - Via Indipendenza 81 Tel 3286997961

Meccanici

Autoriparazioni Archetti Gianni - Via Milano, 146 Tel 030 314049

Autoriparazioni Odelli Gian Mario - Trav. Xiv° N,96 Tel 030/348409

Autoriparazioni Taglietti Di Casanova Omar E C. Snc - Viale Duca Degli Abruzzi 169 Tel 0303543131

Autoriparazioni Zanoni Srl - Via M.Marcazzan 9 Tel 030 2303809

Cristofolini Moto - Via Acerbi 9 Tel 030349668 3355432599

Ottici

Lamperti Ottica - Via X Giornate 49 Tel 0303752553

Optikos S.N.C Di Roberto Rendina&C - Via Della Chiesa N 39 Brescia Tel 030393322

Ottica Foto Vito - Via A.Lamarmora 140b Tel 0303540142

Ottica Renzo - Via Don Vender 12 Brescia Tel 030/2411507

Ottico A. Belleri Srl - Via Dante, 2/A Tel 0303752565

Spazio Ottica Sas - Via Cremona 79 Tel 0302452684

Panifici

La Briciol@ - Via San Zeno 64 Tel 3404785266

Voglia Di Pane Di Guerini Armando & C. S.A.S - Via M. Ducco, 13 Tel 3397315658

Riparazioni Cicli

Ditta Zebugi Di Superti & C. Snc - Via F. Carini 2/C - 25121 Brescia Tel 03045129

Imoving Rl - Via Quartiere 1°Maggio 23 Tel 3458832664

Profeta Biciclette Di Profeta Pietro E Fiorangela - Via Tosio 25 Tel 030295680

Sorlini-Moto E Cicli - Via Villa Glori 2/C Tel 030 314642

Stella Pierluigi Cornici E Bici - Via Antonio Schivardi, 79 Tel +390302006306

Vianelli Bikes Srl - Via Valsaviore 54 Tel 030 317173

Elettrodomestici

A.R.E. Di Barbera & Barbera Snc - Via Attilio Tosoni, 18 Tel 030304800

Fogliata Di Fogliata F E C Snc - Via Corsica 108 Tel 030 222879

Radio e Tv

Turini G. - Antennista - Via Vii, 29 Q.Re Abba Tel 030315105 - 335 8129320

Tecnici Audioprotesici

Istituto Audioprotesico Bricchetti Srl - Via Corsica, 46 Tel 0302429431

Veterinari

Ambulatorio Veterinario Dr. Alberto Arioli - Via Montello 73 Brescia Tel 030301983

Clinica Veterinaria Croce Blu - Viale S. Eufemia 52/E Brescia Tel 030364221

Clinica Veterinaria San Carlo S.T.P. S.R.L. - Via G. Pascoli, 1/C Tel 030316761

Clinica Veterinaria San Polo - Via Verrocchio 31 Tel 3450852990

Ospedale Veterinario S. Chiara - Via Guglielmo Oberdan 6/V Tel 0303099075

Vetrai