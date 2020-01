La mappa dei defibrillatori in provincia di Brescia

Sono più di 1.500 in tutta la provincia di Brescia i defibrillatori semiautomatici (Dae) attualmente operativi sul territorio: questi almeno sono quelli ufficialmente segnalati ad Areu, l'Azienda regionale lombarda di emergenza-urgenza. La mappa completa è liberamente consultabile sulla sezione dedicata del sito web di Areu, ed è ovviamente riferita a tutta la Lombardia.

E' possibile effettuare la ricerca per i Dae vicini alla propria posizione, oppure di un particolare Dae utilizzando l'icona con la lente d'ingrandimento e i bottoni posti in alto a destra sulla mappa.

La mappa dei defibrillatori

Ingrandendo la mappa è possibile verificare in “diretta” la presenza dei defibrillatori sul territorio bresciano. Solo nella città di Brescia sono quasi 140: a questi se ne aggiungono più di un'ottantina nell'hinterland, da Buffalora a Castenedolo, e un altro centinaio solo nella zona della Franciacorta. Sono quasi 300 nella zona della Bassa Bresciana, poco meno di un'ottantina nella zona del Basso Garda, più di 200 nella zona della Valle Sabbia e dell'alto Garda, più di 250 anche in Valle Camonica e lago d'Iseo.

Il defibrillatore semiautomatico

Il defibrillatore semiautomatico (Dae: defibrillatore automatico esterno) è un dispositivo in grado di riconoscere e interrompere, tramite l'erogazione di una scarica elettrica, le aritmie maligne responsabili dell'arresto cardiaco, quali la fibrillazione ventricolare e la tachicardia ventricolare. I dispositivi di ultima generazione hanno un tasso elevatissimo di automazione, permettendo dunque il loro utilizzo in caso di emergenza anche a persone comuni, purché abbiano seguito un corso, e non solo a volontari o professionisti del settore sanitario.