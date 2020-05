Brescia, la Fase 2 della cultura: riaprono tutte le biblioteche della città

Ripartono anche le biblioteche di Brescia: da giovedì 28 maggio riapre la Biblioteca Queriniana e poi a rotazione le biblioteche di quartiere. Sarà un'apertura in completa sicurezza, fa sapere il Comune, che ha richiesto una riorganizzazione degli spazi interni delle diverse sedi, un adeguamento delle procedure dei servizi e l’attesa dell’esito del tampone laringofaringeo a cui tutto il personale è stato sottoposto. Le biblioteche riaprono potendo assicurare che i libri e i documenti che verranno messi in circolazione con il prestito potranno essere utilizzati in tutta sicurezza perché verranno sanificati ad ogni restituzione con una quarantena di 10 giorni, come da indicazioni ministeriali.

Le regole per la riapertura

La riapertura richiederà ovviamente il rispetto di una serie di misure precauzionali a tutela di tutti: l’accesso sarà contingentato (non potrà entrare più di una persona per volta) e dovrà seguire percorsi di ingresso e di uscita differenziati. Si potrà accedere solo con mascherina, si potranno prendere in prestito i libri su prenotazione (attraverso il catalogo Opac all’indirizzo opac.provincia.brescia.it; telefonando alle singole biblioteche in orario di apertura e ai numeri 3341007081 e 3341007374 da martedì a sabato dalle 9 alle 12,30; via mail alle singole biblioteche). Per il momento non sarà ancora possibile accedere agli scaffali e ai cataloghi interni, sostare in biblioteca e utilizzare gli spazi per la lettura in sede. Per facilitare e rendere più snelle le restituzioni all’esterno delle biblioteche di quartiere verranno collocati dei box disponibili 24 ore su 24.

La biblioteca di Casazza, che inizialmente rimarrà chiusa al pubblico, avvierà sperimentalmente un servizio di prestito a domicilio per gli utenti del quartiere (over 70 anni, diversamente abili o in quarantena), in collaborazione con la Protezione Civile del Comune di Brescia (info 030-2009431 mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 oppure email BibliotecaCasazza@comune.brescia.it).

Informazioni e contatti

Per prenotazioni, iscrizioni, rinnovi delle tessere e dei prestiti e per ogni ulteriore informazione contattare la propria biblioteca di riferimento, telefonare ai numeri 3341007081 e 3341007374, attivi da martedì a sabato dalle 9 alle 12.30, oppure consultare le pagine web:

Orari e contatti delle biblioteche di Brescia