Provincia di Brescia: i Sert Ats per il gioco d'azzardo patologico

I servizi ambulatoriali dei SerT e degli SMI, Servizi multidisciplinari integrati, si rivolgono a persone con problemi di gioco d'azzardo patologico o problematico che ritengono di avere bisogno di un aiuto specifico in merito e alle loro famiglie. L'accesso ai servizi ambulatoriali è gratuito ed è rivolto non solo a chi vive il problema in prima persona, ma anche a familiari, amici o conoscenti ed a tutti coloro che desiderino avere informazioni in merito. Oltre alla tutela garantita dalla legislazione sulla privacy, le persone che accedono ai servizi possono avvalersi dell’anonimato.

Gioco patologico in provincia di Brescia

Sono sette gli ambulatori pubblici presenti nel Bresciano: a Brescia e Sarezzo, gestiti dall'Asst Spedali Civili, a Salò, Montichiari e Leno (Asst Garda), a Rovato e Orzinuovi (Asst Franciacorta). A questi si aggiungono i Servizi multidisciplinari integrati del Mago di Oz (a Ospitaletto, Rezzato e Bagnolo Mella) e de Gli Acrobati (a Concesio).

I Servizi Pubblici e del Privato Accreditato presenti sul territorio di ATS Brescia si occupano di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico e problematico. Si rivolgono non solo a coloro che vivono il problema in prima persona, ma anche ai familiari e a chi desidera avere informazioni in merito. E’ possibile rivolgersi a qualsiasi Servizio del territorio Ats Brescia, indipendentemente dalla propria residenza. Ulteriori informazioni sul sito web di Ats Brescia.

Elenco centri in provincia di Brescia