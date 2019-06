Provincia di Brescia: Nuclei Operativi Alcoldipendenze

I NOA, Nuclei Operativi Alcoldipendenze, sono centri specializzati nel recupero di persone soggette alla dipendenza da alcol. L'alcol è una sostanza legale, si sa, il cui uso non è sanzionato ad eccezione della guida in stato di ebbrezza con limite di alcolemia superiore allo 0,5. E' bene comunque ricordare che l’alcol è uno dei più importanti fattori di rischio per la salute, noto per la pericolosità anche sociale di chi ne abusa. I servizi dei Noa si occupano di prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi da uso di alcol.

In provincia di Brescia sono sei i servizi pubblici per le dipendenze: a Brescia e Sarezzo, gestiti dall'Asst Spedali Civili, a Salò e Leno (Asst Garda), a Rovato e Orzinuovi (Asst Franciacorta).

Servizi e funzioni dei NOA

I servizi NOA presenti sul territorio bresciano si occupano di prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi da uso di alcol. Si rivolgono a coloro che vivono il problema in prima persona, ai familiari, conoscenti e a chi desidera avere informazioni in merito. E’ possibile rivolgersi a qualsiasi Servizio del territorio di ATS Brescia, indipendentemente dalla propria residenza. L’accesso è gratuito, le persone possono avvalersi dell’anonimato. Ulteriori informazioni anche sul sito web di Ats Brescia.

Nuclei Operativi Alcoldipendenze in provincia di Brescia

U.O. Indirizzo Telefono Fax E-Mail Orari NOA Brescia Via Gheda, 4 - Brescia 0303839942 0303839943 noa.brescia@aslbrescia.it Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 16.00 su appuntamento fino alle 19.00 NOA Garda – Val Sabbia Via Umberto I° Loc. Campoverde - Salò 0365/296780 0365/42242 noa.vsabbiagarda@aslbrescia.it Da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 16.30 NOA Leno Piazza Donatori di Sangue, 1 - Leno 030/9078451 030/9078487 noa.leno@aslbrescia.it Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 16.00,

su appuntamento lunedì e martedì fino alle 18.00 e giovedì fino alle 20.00 NOA Val Trompia Piazzale Europa, 16 - Sarezzo 030/8915260 030/8915274 noa.valtrompia@aslbrescia.it il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.00 alle 15.00, il mercoledì dalle 8.00 alle 18.00