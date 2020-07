Ludoteche e sale per feste dei bambini in città

Dicesi ludoteca di un luogo destinato al gioco e al divertimento: oggi sono note anche con una miriade di diverse (e moderne) accezioni, ma il significato non cambia. Sono luoghi di aggregazione dedicati specificatamente a bambini e ragazzi, a cui le famiglie possono affidarsi per l’organizzazione di eventi particolari tra cui le feste di compleanno. Vediamo oggi quali sono alcune delle più note sale per feste a Brescia e dintorni.

Mago Mimù

Il parco giochi Mago Mimù si definisce come il primo “family entertainment center” di Brescia: si trova in Via Armando Diaz a San Zeno Naviglio. Al servizio di bimbi e famiglie ci sono zone playground con scivolo, reti e palline, la pista di macchinine e biciclette, un campo di calcetto, aree di gioco libero, salette di compleanno, tavolate per cene di gruppo. Per informazioni è possibile contattare il numero 030 8084848.

Gatto Matto

La ludoteca Gatto Matto di Brescia si trova in Via Manara ed è gestita da ArciRagazzi, associazione educativa di volontariato operativa in città dal 1982. La ludoteca è aperta il lunedì, il mercoledì e il venerdì e propone spazi compiti, momenti merenda, giochi di gruppo, laboratori creativi e tanto altro. Al grido di “Nessun bambino è straniero”, l’associazione è impegnata anche in progetti di integrazione, scambi culturali e iniziative nei quartieri cittadini.

Lasergame Brescia

Non piace solo ai bambini, ma anche ai ragazzi e agli adulti: parliamo della sala Q-Fun Lasergame in Via Vergnano a Brescia, dove è possibile organizzare partite a squadre e tutti contro tutti, sempre nel segno del divertimento spensierato e contro ogni forma di violenza. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il 380 4784844, tutti i giorni dopo le 14.30. E’ obbligatorio prenotare con almeno 24 ore d’anticipo.

Ape e Maia Family Park

Per concludere segnaliamo Ape e Maia Family Park, ludoteca e parco giochi (al coperto) per bambini in Via Zanardelli a Concesio, dove è possibile organizzare feste di compleanno e approfittare dei servizi di ristorazione (anche a domicilio). Tra le tante aree giochi non mancano i go kart elettrici e la celebre piscina di palline. Per informazioni è possibile contattare il numero 392 1570006, anche su WhatsApp.