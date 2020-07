Fascicolo Sanitario Elettronico: come consultare i referti online

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) di Regione Lombardia è una sorta di databse virtuale in cui sono raccolti (online) i nostri documenti clinici, le informazioni e gli eventi sanitari. Il servizio permette di consultare online il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico, che viene istituito dopo aver espresso il consenso all’alimentazione del FSE. A questo link tutte le informazioni.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico raccoglie e rende disponibili informazioni e documenti clinici generati dalle strutture socio-sanitarie della Regione come:

referti di visite specialistiche ed esami;

verbali di Pronto Soccorso;

lettere di dimissione ospedaliera;

vaccinazioni dell’infanzia (per i nati a partire dal 1990).

Consultando online i referti contenuti nel FSE si adempiono gli obblighi di legge e si è esonerati dal ritiro del referto cartaceo.

Come accedere

Puoi accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico in forma protetta e riservata, attraverso l'uso degli strumenti di cui all'articolo 64 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, "Codice dell'amministrazione digitale".

Accesso con SPID . SPID è l’acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale. È un sistema che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un’unica Identità Digitale utilizzabile da computer, tablet e smartphone. Se sei già in possesso di un’identità digitale, accedi con le credenziali del tuo gestore.

Accesso con SPID . SPID è l'acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale. È un sistema che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale utilizzabile da computer, tablet e smartphone. Se sei già in possesso di un'identità digitale, accedi con le credenziali del tuo gestore.

di Regione Lombardia. Puoi autenticarti al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico tramite le credenziali OTP con "codice usa e getta" di Regione Lombardia. Per l’accesso è necessario avere: ID, ossia il numero di identificazione presente sul retro della Tessera Sanitaria Carta Nazionale dei Servizi; password, che ti viene consegnata dall’operatore in fase di rilascio delle credenziali; “codice usa e getta” (detto anche “OTP” One Time Password) che riceverai via SMS una volta inseriti ID e password. Puoi richiedere le credenziali in tutte le Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (visita il sito della ASST di competenza per sedi e orari) o nelle strutture sanitarie private accreditate che forniscono il servizio (verifica sul sito della struttura). Accesso con Tessera Sanitaria Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) o la Tessera Sanitaria Carta Regionale dei Servizi (TS-CRS). Per l’accesso tramite Tessera Sanitaria – CNS è necessario essere in possesso della Tessera Sanitaria Carta Nazionale dei Servizi, del codice PIN (Personal Identification Number) della tua Carta Nazionale dei Servizi, di un lettore di Smart Card, del software di installazione.

Referti e cartelle cliniche

E' possibile consultare e ritirare online i propri documenti di tipo sanitario e socio-sanitario come referti, lettere di dimissione ospedaliera, verbali di pronto soccorso. Come già anticipato, occorre però aver dato il consenso alla cosiddetta "alimentazione" del Fascicolo Sanitario Elettronico. Per alcuni tipi di esame, come quelli contenenti immagini (radiologie), sebbene sia disponibile il referto online potrebbe essere richiesto il ritiro del referto cartaceo e delle immagini allegate presso la struttura sanitaria.

Vaccinazioni

Nel Fascicolo Sanitario Elettronico sono disponibili anche i dati e le informazioni relative alle vaccinazioni. E' possibile visualizzare e consultare l'elenco delle vaccinazioni per i nati dal 1990 in poi. Puoi dunque conoscere lo stato vaccinale dei tuoi figli consultando i dati presenti nel Fascicolo Sanitario Elettronico, e consultare il calendario delle vaccinazioni offerte gratuitamente in Lombardia.

Ecco cosa serve: aver espresso il consenso all’alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico per l’interessato del quale si vogliono visualizzare i dati; disporre della Tessera Sanitaria – CNS; che in qualità di genitore o di legale rappresentante si disponga di una modalità di accesso al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico; autocertificare online, ai sensi di legge, di essere il legale rappresentante del minorenne.