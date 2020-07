Accesso al Pronto soccorso: istruzioni per l'uso

Il Pronto soccorso è un servizio della Rete Sanitaria dedicato all’attività diagnostico/terapeutica d'urgenza ed emergenza sanitaria, attivo 24 ore su 24 e 365 giorni l'anno. Se utilizzato in modo appropriato garantisce un ottimo servizio di emergenza/urgenza a chi vi accede. Vanno però rispettate alcune regole, in modo da ottimizzare il servizio e garantire interventi prioritari a chi ne ha davvero bisogno. Per questo Ats Brescia ha pubblicato un utile vademecum: vediamo i consigli e i suggerimenti più importanti.

Quando si deve andare al Pronto soccorso

Si deve andare al Pronto soccorso

in condizioni cliniche di immediato pericolo di vita

in caso di necessità urgente e non differibile di terapie mediche specifiche che se non somministrate possono mettere a rischio la propria salute

in seguito a danni traumatici o sintomi acuti che interferiscono con le normali attività

Non si deve andare al Pronto soccorso

per evitare liste di attesa nel caso di visite specialistiche non urgenti

per una semplice prescrizione su ricetta

per ottenere controlli clinici non motivati da situazioni urgenti

per avere prestazioni che potrebbero essere erogate da Medici o Pediatri di Famiglia, Poliambulatori o da Medici di Continuità Assistenziale (Guardia Medica)

per comodità o cattiva abitudine

Come si accede al Pronto soccorso

Si può raggiungere il Pronto soccorso non solo in ambulanza, nei casi più gravi, ma anche con propri mezzi, spontaneamente o inviati su suggerimento del medico o pediatra di famiglia, o dal medico di continuità assistenziale (ex guardia medica). All'arrivo in Pronto soccorso un infermiere effettua il Triage, a assegna un codice colore che indica il livello di urgenza.

Codice Rosso . Emergenza: molto critico, pericolo di vita, priorità assoluta, accesso immediato alle cure e intervento tempestivo.

. Emergenza: molto critico, pericolo di vita, priorità assoluta, accesso immediato alle cure e intervento tempestivo. Codice Giallo . Urgenza: mediamente critico, presenza di rischio evolutivo, possibile pericolo di vita.

. Urgenza: mediamente critico, presenza di rischio evolutivo, possibile pericolo di vita. Codice Verde . Intervento differibile: poco critico, assenza di rischi evolutivi e di pericolo di vita, prestazioni differibili.

. Intervento differibile: poco critico, assenza di rischi evolutivi e di pericolo di vita, prestazioni differibili. Codice Bianco . Non urgente: non critico, pazienti non rugenti e che potrebbero essere visitati da medici di medicina generali o pediatri di famiglia. Il Codice bianco assegnato all fine del percorso di Pronto soccorso prevede il pagamento di un ticket da 25 euro.

. Non urgente: non critico, pazienti non rugenti e che potrebbero essere visitati da medici di medicina generali o pediatri di famiglia. Il Codice bianco assegnato all fine del percorso di Pronto soccorso prevede il pagamento di un ticket da 25 euro. Codice Argento. Priorità a pazienti anziani o fragili a parità di codice non urgente (attualmente operativo nei presidi di Desenzano, Gavardo, Manerbio, Gardone Valtrompia, Iseo, e a Brescia alla Poliambulanza e al Sant'Anna).

Regole e norme di comportamento

La collaborazione di tutti i cittadini rappresenta un importante fattore per il successo degli interventi in Pronto Soccorso. La priorità di ingresso alla visita è data in base al Codice di Gravità, se state attendendo, qualcuno più grave di voi necessita di un intervento più urgente. L'uso improprio del servizio genera sovraffollamento e disagi distraendo risorse assistenziali alle reali urgenze. Se non siete in condizioni di urgenza assoluta o di grave pericolo, prima di dirigervi al Pronto Soccorso valutate la possibilità di rivolgervi al Vostro Medico, al Pediatra di Famiglia o al Servizio di Continuità Assistenziale.