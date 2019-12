Brescia accoglie il Natale con un’iniziativa imperdibile: l’apertura straordinaria gratuita dei musei civici della città dal 24 al 31 dicembre. Un’occasione per festeggiare insieme le festività di fine anno, alla scoperta dell’immenso patrimonio culturale e artistico della città, con tanti appuntamenti e laboratori per adulti e bambini. Lo scrive Bresciatourism.

Natale 2019: musei gratis a Brescia

Per oltre una settimana Museo di Santa Giulia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Parco Archeologico di Brescia Romana e Museo delle Armi Luigi Marzoli in Castello saranno accessibili liberamente da parte di cittadini e turisti. Ad arricchire l’esperienza visite guidate e momenti di coinvolgimento per tutta la famiglia. E così tra un laboratorio di disegno per i più piccoli e una passeggiata tra i capolavori affiancati da guide esperte, il Natale bussa alla porta con il suo carico di colori e di entusiasmo, in una Brescia addobbata a festa.

Il 25 dicembre, giorno di Natale, apertura straordinaria per la Pinacoteca Tosio Martinengo, con un percorso dedicato alle Natività, e per la mostra “Avremo anche giorni migliori – Zehra Doğan. Opere dalle carceri turche” allestita al Museo Santa Giulia. Inoltre, dal 26 al 29 dicembre alle ore 10.30 e alle 15.00 sarà il momento di Passeggiando tra i capolavori, speciali visite guidate alla scoperta delle preziose opere esposte nelle sale dei Musei.

Informazioni e orari di apertura

Questi gli orari di apertura dei musei cittadini gratuiti per il periodo natalizio:

martedì 24 dicembre: 9.00 – 17.00;

mercoledì 25 dicembre: 16.00 – 20.00 (solo per Pinacoteca Tosio-Martinengo e Mostra di Zehra Dogan in Santa Giulia);

giovedì 26 dicembre: 9.00 – 18.00;

venerdì 27 dicembre: 9.00 – 17.00;

sabato 28 e domenica 29 dicembre: 9.00 – 18.00;

lunedì 30 e martedì 31 dicembre: 9.00 – 17.00.

Per info e prenotazioni al CUP Museo di Santa Giulia: