Come scegliere o cambiare il medico di base a Brescia

Il Medico e il Pediatra di famiglia sono definiti "medici di assistenza primaria": sono coloro che educano gli assistiti alla salute, ne conoscono la storia clinica e definiscono il piano di cura più appropriato nel caso di malattia.

Il medico di famiglia assiste tutta la popolazione al di sopra dei 14 anni; il pediatra quella fino a 14 anni. Qualora la famiglia lo desideri, nel periodo che va dai 6 ai 14 anni, la scelta è a discrezione fra medico di famiglia e pediatra.

Come scegliere il medico di base

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale di evoluzione del Sistema Sociosantario Lombardo n. 23/2015, le attività erogative sono di competenza delle Aziende sociosanitarie territoriali: per la provincia di Brescia Asst Spedali Civili, Asst Franciacorta e Asst del Garda. Per la scelta del Medico di medicina generale (medico di base) o del Pediatra di libera scelta, il cittadino (o una persona delegata) deve presentarsi agli uffici di Scelta e revoca della propria Asst.

I Comuni di competenza delle Asst

Questi sono i Comuni di competenza delle varie Asst bresciane:

Asst Spedali Civili : Brescia, Azzano Mella, Berlingo, Borgosatollo, Botticino, Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Castegnato, Capriano del Colle, Castelmella, Castenedolo, Cellatica, Collebeato, Collio, Concesio, Flero, Gardone Val Trompia, Gussago, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Mazzano, Montirone, Nave, Nuvolento, Nuvolera, Ome, Ospitaletto, Pezzaze, Poncarale, Polaveno, Rodengo Saiano, Rezzato, Roncadelle, San Zeno Naviglio, Sarezzo, Tavernole s/m, Torbole Casaglia, Travagliato, Villa Carcina.

: Brescia, Azzano Mella, Berlingo, Borgosatollo, Botticino, Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Castegnato, Capriano del Colle, Castelmella, Castenedolo, Cellatica, Collebeato, Collio, Concesio, Flero, Gardone Val Trompia, Gussago, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Mazzano, Montirone, Nave, Nuvolento, Nuvolera, Ome, Ospitaletto, Pezzaze, Poncarale, Polaveno, Rodengo Saiano, Rezzato, Roncadelle, San Zeno Naviglio, Sarezzo, Tavernole s/m, Torbole Casaglia, Travagliato, Villa Carcina. Asst Franciacorta : Adro, Capriolo, Castelcovati, Castrezzato, Cazzago San Martino, Chiari, Coccaglio, Cologne, Comezzano-Cizzago, Corte Franca, Erbusco, Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Paderno Franciacorta, Palazzolo sull'Oglio, Paratico, Passirano, Pontoglio, Provaglio d'Iseo, Roccafranca, Rovato, Rudiano, Sale Marasino, Sulzano, Trenzano, Urago D'Oglio, Zone, Barbariga, Borgo San Giacomo, Brandico, Corzano, Dello, Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano, Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano, Quinzano d'Oglio, San Paolo, Villachiara.

: Adro, Capriolo, Castelcovati, Castrezzato, Cazzago San Martino, Chiari, Coccaglio, Cologne, Comezzano-Cizzago, Corte Franca, Erbusco, Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Paderno Franciacorta, Palazzolo sull'Oglio, Paratico, Passirano, Pontoglio, Provaglio d'Iseo, Roccafranca, Rovato, Rudiano, Sale Marasino, Sulzano, Trenzano, Urago D'Oglio, Zone, Barbariga, Borgo San Giacomo, Brandico, Corzano, Dello, Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano, Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano, Quinzano d'Oglio, San Paolo, Villachiara. Asst del Garda: Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, Idro, Lavenone, Limone Del Garda, Magasa, Manerba del Garda, Mura, Muscoline, Odolo, Paitone, Pertica Bassa, Pertica Alta, Polpenazze del Garda, Ponte Caffaro, Preseglie, Prevalle, Provaglio Val Sabbia, Puegnago, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Salò, San Felice del Benaco, Serle, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Valvestino, Vestone, Villanuova Sul Clisi, Vobarno, Alfianello, Bagnolo Mella, Bassano Bresciano, Cigole, Fiesse, Gambara, Ghedi, Gottolengo, Isorella, Leno, Manerbio, Milzano, Offlaga, Pavone Mella, Pontevico, Pralboino, San Gervasio Bresciano, Seniga, Verolanuova, Verolavecchia.

Come cambiare il medico di base

Sono due le modalità per richiedere ed effettuare il cambio del medico di base o del pediatra di libera scelta:

direttamente online accedendo al Fascicolo sanitario elettronico di Regione Lombardia (a questo link )

di Regione Lombardia (a ) direttamente di persona, recandosi come detto agli sportelli di Scelta e revoca delle Asst territorialmente competenti.

Elenco medici di base in provincia di Brescia

Nella sezione dedicata del portale web di Ats Brescia è possibile consultare in tempo reale le sedi e gli orari di ambulatorio di tutti i medici e pediatri di famiglia operanti sul territorio di competenza dell'Agenzia di tutela della salute. Nella pagina del singolo medico sono pubblicati anche i nominativi degli altri medici con cui opera in associazione.