Coronavirus: anche a Brescia si celebrano matrimoni e unioni civili

La Fase 2 anche in famiglia: a distanza di due mesi dalle ultime cerimonie, a partire dalla settimana del 4 maggio (come previsto del Dpcm del 26 aprile scorso) anche a Brescia sarà possibile celebrare nuovamente i matrimoni e costituire le unioni civili. Per rispettare le misure di prevenzione stabilite dalle norme in vigore, la presenza sarà però limitata agli sposi, ai loro testimoni e all'ufficiale di Stato civile celebrante, ossia le persone che l'ordinamento di Stato civile indica come necessarie perché l'atto sia valido ed efficace.

Non solo: tutti dovranno essere opportunamente distanziati tra loro e muniti dei dispositivi di protezione individuale prescritti dalla normativa statale e regionale (guanti e mascherine). I primi matrimoni della Fase 2 saranno celebrati già nel pomeriggio di giovedì 7 maggio, a Palazzo Broletto. La settimana successiva si terranno invece i primi giuramenti di cittadinanza.

Come (e dove) sposarsi a Brescia

Tutte le informazioni per organizzare il proprio matrimonio (ovviamente con rito civile) sono disponibili direttamente nella sezione dedicata del sito web del Comune di Brescia. I matrimoni e le unioni civili possono essere celebrate sia a Palazzo Broletto, dove la sala è gratuita, oppure a pagamento nella Sala dei giudici di Palazzo della Loggia, al Museo di Santa Giulia, nella Pinacoteca Tosio-Martinengo.

Queste le tariffe stabilite a carico degli sposi per le varie location: la quota dovrà essere anticipatamente corrisposta al Comune.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sala dei Giudici : 250 euro nel caso in cui almeno uno dei nubendi sia residente a Brescia, 350 euro nel caso in cui entrambi i nubendi non siano residenti a Brescia

: 250 euro nel caso in cui almeno uno dei nubendi sia residente a Brescia, 350 euro nel caso in cui entrambi i nubendi non siano residenti a Brescia Santa Giulia : 450 euro nel caso in cui almeno uno dei nubendi sia residente a Brescia, 650 euro nel caso in cui entrambi i nubendi non siano residenti a Brescia

: 450 euro nel caso in cui almeno uno dei nubendi sia residente a Brescia, 650 euro nel caso in cui entrambi i nubendi non siano residenti a Brescia Pinacoteca: 500 euro nel caso in cui almeno uno dei nubendi sia residente a Brescia, 700 euro nel caso in cui entrambi i nubendi non siano residenti a Brescia

Informazioni e prenotazioni

Per tutte le informazioni del caso, i moduli e le prenotazioni, è possibile contattare l'Ufficio matrimoni del Comune ai numeri 030 2977776 o 030 2977777, oppure via mail agli indirizzi ufficiomatrimoniecittadinanza@comune.brescia.it e demografici.statocivile@pec.comune.brescia.it.