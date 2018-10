Famiglia: 1,8 milioni di euro in più per gli affitti dei coniugi separati o divorziati

La Giunta di Regione Lombardia ha approvato ieri, su proposta dell'assessore alle Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità Silvia Piani, un contributo integrativo di 1.800.000 di euro per il 2018, per aiutare i coniugi separati o divorziati che hanno problemi economici a integrare il loro canone di locazione, in aggiunta ai 4.600.000 di euro precedenti.