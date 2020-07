Dipendenza da fumo: i Centri per il Trattamento del tabagismo

I Centri per il Trattamento del Tabagismo sono servizi dell’Ats di Brescia dedicati a coloro che intendono smettere l’uso del fumo di tabacco. I Centri per il Trattamento del tabagismo sono servizi che si rivolgono a coloro che intendono "liberarsi" dalla dipendenza da nicotina, attraverso un intervento specialistico di disassuefazione. E’ possibile accedere ai Centri per il Trattamento del Tabagismo autonomamente o su invio del Medico di Medicina Generale. E’ previsto il pagamento del ticket. Ulteriori informazioni sul sito web di Ats Brescia.

I servizi dei CTT

FASE DIAGNOSTICA:

Visita medica

Valutazione psicologica

Test diagnostici

FASE TERAPEUTICA:

Trattamento farmacologico di detossicazione da fumo di tabacco

Test di funzionalità respiratoria

Trattamento psicologico: di gruppo (8 incontri) individuale (6 incontri)



L' EQUIPE CURANTE presente nei centri è composta da:

Medici

Psicologi

Infermieri

Educatori professionali

Modalità di accesso

E’ possibile accedere ai Centri per il Trattamento del Tabagismo autonomamente o su invio da parte del medico di Medicina Generale. E’ previsto il pagamento del ticket. Per fissare un appuntamento telefonare dalle ore 9.00 alle ore 16.00 dal LUNEDI al VENERDI ai numeri sotto riportati.

Sedi dei Centri

I Centri per il Trattamento del Tabagismo sono attivi presso i seguenti Nuclei Operativi Alcologia (NOA):