Corsi preparto: dove farli a Brescia

Per la vita di una coppia (e di una mamma) è forse il momento più bello di sempre: mettere al mondo un bambino ti cambia l'esistenza, in positivo nonostante le inevitabili fatiche, e per questo è meglio – quando possibile – arrivare preparati e pronti ad affrontare in prima persona il miracolo della vita. Per venire incontro alle necessità di coppie, mamme e futuri genitori anche a Brescia non mancano numerose opportunità di corsi di accompagnamento alla nascita, i celebri corsi pre-parto. Ma quali sono le associazioni, gli enti e le strutture sanitarie più note che offrono questo servizio? Scopriamole insieme.

Come cercare un corso preparto

L'Ordine della Professione di Ostetrica della provincia di Brescia ha allestito una pagina web dedicata alle future mamme, per conoscere quali sono i corsi pre-parto disponibili sul territorio cittadino (e non solo). Per conoscere il corso più vicino a voi e che risponde alle vostre aspettative è possibile consultare l'apposito motore di ricerca; da qualche anno a Brescia è operativa anche una modalità di corso preparto esclusivamente online, ulteriori informazioni a questo link.

Corsi preparto Asst Spedali Civili

I corsi preparto sono condotti dalle ostetriche del Punto nascita dell'Asst Spedali Civili e sono finalizzati a promuovere la salute della donna, del bambino e dell'intera famiglia fornendo supporto, rinforzo e aiuto. Il corso è solitamente articolato in 7 incontri, 6 dei quali a scadenza settimanale e un settimo post-parto, a qualche settimana di distanza dalla nascita dei bambini. La durata di ogni singolo incontro è di circa 2 o 3 ore, in funzione delle esigenze del gruppo stesso.

Per informazioni e prenotazioni

Prenotazioni Libera Professione – Tel. 030 3996320 da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Sportello CUP Poliambulatorio di Via Corsica n. 145 – Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 17.15 e Sabato dalle 8.00 alle 11.15

Corsi preparto alla Poliambulanza

Anche la Poliambulanza di Brescia offre corsi di accompagnamento alla nascita, curati dal personale ostetrico e rivolti alle donne in gravidanza e alle coppie di genitori. Si articolano in incontri a contenuto pratico-teorico che hanno come obiettivo la conoscenza dei processi fisiologici ed emotivi del travaglio e del parto, la preparazione all'evoluzione relazionale della maternità, la preparazione fisica e muscolare al parto.

