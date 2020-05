Coronavirus, Fase 2: quando e come sarà possibile celebrare funerali a Brescia

Da lunedì 11 maggio le urne cinerarie dei defunti cremati nel periodo da marzo ad aprile, e depositate presso i cimiteri cittadini, saranno tumulate, partendo dal cimitero della Volta, con singoli servizi funebri, ai quali potranno partecipare non più di 15 congiunti. In un’ottica di collaborazione, le imprese di pompe funebri di Brescia hanno avvisato i parenti dei defunti, che accederanno in numero contingentato e nell’ordine stabilito dalla Direzione Cimiteri a ogni camposanto.

La proroga della chiusura dei cimiteri cittadini per tutto il mese di maggio è stata decisa per consentire, da un lato, lo svolgimento in sicurezza di queste cerimonie e, dall’altro. per permettere così a tante famiglie di porgere l’estremo saluto ai propri cari.

Cimiteri chiusi fino alla fine di maggio

“L’amministrazione comunale – si legge in una nota della Loggia – comprende la necessità di molti bresciani di poter tornare al più presto a prendersi cura delle sepolture di famiglia, ma chiede ai cittadini di pazientare fino al 30 maggio, per assicurare sia lo svolgimento delle arretrate operazioni di tumulazione delle ceneri, sia la scelta della tipologia di sepoltura dei loro cari, sospesa per l’emergenza sanitaria ancora in corso”.

Come si svolgeranno i funerali

Durante le esequie, gli accessi ai cimiteri saranno contingentati: una guardia giurata e tre volontari della Protezione civile, all’ingresso e all’uscita di ogni cimitero, controlleranno che non si creino assembramenti tra i parenti, che si indossino i dispositivi di protezione individuale e che non si formino cortei. Le cerimonie saranno al massimo 9 al giorno e avranno una durata media di 45 minuti. Si svolgeranno dal lunedì al sabato incluso, dalle 8.30 alle 17.15.

Il calendario dei servizi funebri

Questo il calendario dei servizi funebri dei vari cimiteri cittadini:

Volta, Fornaci e Folzano dall’11 al 23 maggio

San’Eufemia, San Francesco, Caionvico e Buffalora dal 25 maggio al 5 giugno

San Bartolomeo, Mompiano, Stocchetta dall’8 al 20 giugno

Vantiniano dal 22 giugno al 4 luglio

Una messa per tutti i defunti di Brescia

Il vescovo di Brescia, in accordo con le autorità cittadine, celebrerà la santa messa esequiale con la sola presenza delle urne cinerarie dei defunti, che verranno ricordati e nominati personalmente. Solo in seguito si procederà alle tumulazioni delle singole urne in orari scaglionati. Il rito della tumulazione avverrà in presenza di un sacerdote, per le famiglie che ne faranno richiesto. Martedì 12 maggio, alle 15, il vescovo celebrerà, al cimitero monumentale Vantiniano, una messa in memoria di tutti i defunti di Brescia deceduti durante l’emergenza Covid-19, alla presenza del sindaco Emilio Del Bono.