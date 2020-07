Come prenotare una visita medica o un esame

Per prenotare una visita specialistica o un esame diagnostico, in Lombardia e in provincia di Brescia, devi avere a disposizione la ricetta del medico, il codice fiscale e la tessera sanitaria. E' possibile prenotare visite o esami utilizzando vari servizi offerti dalla Regione: tra questi i servizi di prenotazione online, l'app Salutile Prenotazioni (disponibile per smartphone), il Contact Center regionale, gli sportelli del Centro unico di prenotazioni, in farmacia. In questa guida approfondiremo tutti questi aspetti.

Prenotare visite o esami online

Assicurati di avere sempre a portata di mano: la ricetta, il codice fiscale, la tessera sanitaria.

Il servizio di prenotazione online permette di prenotare visite specialistiche ed esami diagnostici per i quali il medico ha emesso una ricetta elettronica. Il servizio online non permette di prenotare le ricette non elettroniche, che possono essere invece prenotate dal Contact Center regionale. A questo link è possibile prenotare visite ed esami.

Contact Center regionale

Regione Lombardia offre un servizio di contact center telefonico per la prenotazione di prestazioni sanitarie, accessibile chiamando l'800 638 638, numero verde gratuito da rete fissa, oppure lo 02 999599 da rete mobile, a pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario. Il Contact Center è operativo tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, escluso i festivi.

App Salutile Prenotazioni

App Salutile è una delle tante applicazioni di Regione Lombardia dedicate al mondo sanitario. Con Salutile Prenotazioni è possibile prenotare visite e appuntamenti sanitari per tutta la famiglia, direttamente da smartphone. La app è disponibile per tutti i dispositivi con sistema operativo iOS e Android, scaricabile gratuitamente

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Prenotare visite in struttura

Non va dimenticato che è sempre possibile prenotare direttamente presso le strutture sanitarie, rivolgendosi agli operatori del Centro unico prenotazioni (che, ricordiamo, possono essere contattati anche in via telefonica) che aiuteranno il paziente a fissare l'appuntamento. In Lombardia le prenotazioni di visite ed esami si possono fare anche in farmacia.