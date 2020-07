Centri estivi a Brescia: informazioni utili

I centri estivi sono un'opportunità sia per i bambini che per i genitori: se da un lato, infatti, permettono alle mamme e ai papà che lavorano di poter contare su un appoggio importante anche nelle settimane d'estate, prima o dopo le ferie, dall'altro consentono a bambini e ragazzi di continuare con l'offerta formativa, ludica e didattica anche quando le scuole sono chiuse.

In tutto il territorio cittadino sono numerosissime le proposte, pubbliche o private, dei centri estivi per tutte le fasce d'età: si va dai piccolissimi dagli 0 ai 3 anni fino ai bimbi della scuola materna (da 3 a 6 anni) senza dimenticare, ovviamente, i bambini delle scuole elementari e delle scuole medie (dunque dai 6 ai 13 anni circa). L'offerta chiaramente varia di anno in anno, sia per quanto riguarda le proposte che le date vere e proprie.

Centri estivi a Brescia: come iscriversi

Ma ci sono alcuni punti fermi su cui i genitori possono sempre contare. Parliamo ad esempio dei centri estivi che si svolgono direttamente a scuola, dedicati ai bimbi della scuola dell'infanzia e ai ragazzini della primaria. Per iscriversi è ormai assodata la procedura per via telematica, dunque esclusivamente e direttamente al Portale Servizi del Comune: gli utenti che avessero bisogno di informazioni possono comunque contattare gli uffici ai numeri 030 2977630 – 030 2978918 – 030 2978907 oppure inviare una mail a pubblicaistruzione@comune.brescia.it.

A margine dell'elenco completo dei centri estivi, da qui a poche righe, segnaliamo anche l'interessante opportunità offerta ogni anno dai Summer Camp di Brescia Musei, che permettono a bambini e ragazzi di passare diverse settimane in compagnia di coetanei, alla scoperta dei prestigiosi pezzi di storia che accompagnano la città, dal Capitolium ai musei, e tanto altro ancora.

Centri estivi scuola dell'infanzia

Questi sono i centri estivi per i bambini della scuola dell'infanzia:

Abba Quartiere Abba, Via Prima 18

Agazzi Via Boccacci 4

Agosti Via Raffaello 202

Bettinzoli Via Toscana 16

Caionvico Via Sant'Orsola 130

Collodi Via Ercoliani 34

Don Bosco Via Caleppe 13

Ingranata Via Vespucci 4

Leonessa Via Palazzina 27

Pasquali Via San Rocchino 27

San Polo 1 Via Sabbioneta 12

Tonini Via Marchetti 25

Trento Via Pasquali 1

Zammarchi Viale Piave 34

Centri estivi scuola primaria

Questi sono i centri estivi per i bambini della scuola primaria: