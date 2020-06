Come trovare una baby sitter a Brescia

La carica delle baby sitter, anche a Brescia: sono più di 2500 in tutta la provincia, secondo quanto riferito dal portale Sitly, una sorta di Tripadvisor del babysitting, fondato nel 2009 in Olanda e oggi operativo in nove Paesi europei, con oltre 2 milioni di utenti registrati e quasi 600mila annunci (divisi tra genitori e baby sitter) in tutta Italia.

Potrebbe essere questo un buon inizio, una buona guida per cercare la baby sitter di cui avete bisogno, soprattutto per le neomamme: certo non va sottovalutato, anche nei tempi moderni della condivisione web e del 2.0, il potere del passaparola, raccogliendo informazioni a scuola, in biblioteca, negli incontri tra genitori. I genitori più esperti, insomma quelli che ci sono già passati, potrebbero essere una fondamentale fonte di informazioni.

La baby sitter ideale

Non esiste la baby sitter ideale, magari fosse così. Ma esistono delle caratteristiche di cui non possiamo proprio fare a meno: la pazienza, il tempismo, la capacità di ottenere il giusto rispetto del proprio ruolo. Per qualche ora dovrà infatti sostituirsi ai genitori, tenere a bada i bambini, farli divertire e farli stare bene. Per qualche ora sarà come una mamma, come una maestra, come un'amica e una compagna di giochi.

Il curriculum vitae

E' bene sempre valutare il curriculum vitae della baby sitter a cui affidare i propri bambini. In un bel curriculum non devono mancare le esperienze di lavoro, l'istruzione e la formazione, le competenze, oltre ovviamente ai dati personali. Starà poi a genitori cercare di capire quale babysitter è quella giusta per i propri figli. Il portale Sitly in questo senso offre una serie di interessanti opportunità: gli anni di esperienza, la disponibilità giornaliera, tariffe e referenze.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quanto costa una baby sitter

Ma quanto costa una baby sitter? Intanto ricordiamoci sempre che già viviamo nella società dello sfruttamento, e quindi è tanto meglio non diventare sfruttatori anche noi. Esistono comunque delle indicazioni nazionali sul salario minimo, e pure un Contratto collettivo per le collaborazioni e i lavori domestici. In ogni caso, sulla base delle medie raccolte a livello nazionale, il costo orario di una baby sitter può variare dai 5 euro l'ora per una collaboratrice alle prime armi, fino ai circa 9 euro per una collaboratrice più esperta. A voi la scelta.