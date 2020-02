Microcredito sociale: finanziamenti fino a 3.000 euro rimborsabili in 3 anni

E' stata rinnovata anche quest'anno la convenzione per l'accesso al cosiddetto “microcredito sociale” stipulata tra BCC Agrobresciano di Ghedi e Fondazione Opera Caritas San Martino di Brescia, che consentirà di aiutare e supportare famiglie e persone in difficoltà economica e finanziaria. Il progetto è attivo dal 2008, e nasce dalla necessità rispondere alle difficoltà di soggetti che non hanno i requisiti necessari per l’accesso al credito e si propone di “dare credito alle relazioni”, contribuendo così a rigenerare il tessuto sociale: accordando fiducia alle persone che ricevono il prestito, esse stesse “si fanno progetto” e si impegnano a restituirlo, affinché altri possano beneficiarne.

In cosa consiste il microcredito sociale

Il microcredito sociale consiste nell’accompagnamento al credito responsabile e al recupero dell’autosufficienza economica di singoli o nuclei familiari la cui situazione rischia di essere compromessa da fatti eccezionali, imprevisti e comunque temporanei, proponendo finanziamenti agevolati, da € 500,00 fino a € 3.000,00, rimborsabili in 36 mesi, senza spese di istruttoria, né di incasso sulle rate e senza nessuna penale in caso di estinzione anticipata del prestito. Il tetto massimo delle erogazioni 2020 è fissato a 100.000,00 euro.

I numeri del microcredito sociale

A partire dal 2009, in circa dieci anni, sono 939 i beneficiari di un'istanza di microcredito sociale. Ad oggi sono state coinvolte 347 parrocchie, con 62 volontari direttamente impegnati negli sportelli di microcredito sociale attivati presso le Caritas parrocchiali. Complessivamente sono stati erogati quasi 2,4 milioni di euro di finanziamenti.