SPID, Sistema pubblico di identità digitale: cos'è e a cosa serve

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) ti permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica coppia utente – password. Per richiedere e ottenere le credenziali SPID, devi essere maggiorenne. Ecco di cosa hai bisogno per ottenere la SPID.

Se risiedi in Italia

un indirizzo e-mail

il numero di telefono del cellulare che usi normalmente

un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno)

la tua tessera sanitaria con il codice fiscale

Se risiedi all'estero

un indirizzo e-mail

il numero di telefono del cellulare che usi normalmente

un documento di identità italiano valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente)

il tuo codice fiscale

Cosa fare per ottenere SPID

Per ottenere lo SPID è necessario prima di tutto identificarsi selezionato uno degli otto “Identity Provider” accreditati dallo Stato: nella pratica sono dei “fornitori di identità digitale”, che offrono diverse modalità per richiedere e ottenere SPID. L'elenco completo è disponibile sulla pagina dedicata del sito web dell'Agid, l'Agenzia ministeriale per l'Italia Digitale.

La registrazione consiste poi in tre step: l'inserimento dei dati anagrafici, la creazione delle proprie credenziali SPID, il riconoscimento (che può essere di varie tipologie). I tempi di rilascio dell'identità digiale dipendono dai singoli Identity Provider.

Scegliere l'Identity Provider

Gli Identity Provider forniscono diverse modalità di registrazione gratuitamente o a pagamento e i rispettivi SPID hanno diversi livelli di sicurezza. Questi sono i parametri da considerare nella scelta dell'Identity Provider più adeguato:

Scegli la modalità di riconoscimento che ti risulta più comoda (di persona, tramite Carta d’Identità Elettronica (CIE)*, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Firma Digitale o tramite webcam);

Scegli sulla base del livello di sicurezza di SPID che ti serve;

Se sei già cliente di uno degli Identity Provider, potresti avere un flusso di registrazione semplificato;

Se sei un cittadino italiano residente all’estero, fai attenzione a chi offre il servizio per l’estero.

A questo link, oltre alle informazioni utili sulla richiesta dello SPID, è possibile consultare la tabella degli Identity Provider accreditati, con specifiche quali i livelli di sicurezza, il riconoscimento (via persona, webcam, etc) e la possibilità di ricevere il codice OTP anche via Sms.