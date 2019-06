Posta Elettronica Certificata (Pec): cos'è e come funziona

La Posta elettronica certificata (Pec) vale come una raccomandata. È un sistema che attesta, come una raccomandata con ricevuta di ritorno, l’invio e la ricezione di e-mail e, se firmata digitalmente, vale come il documento originale.

Come funziona

Chi intende avvalersi di tale forma di invio telematico deve chiedere il rilascio di una casella di posta certificata ad uno dei certificatori abilitati (es. Poste Italiane, Infocamere, ecc: basta un clic su Google per visualizzare un sostanzioso elenco). Quando il mittente invia una comunicazione o un documento all’indirizzo di posta certificata del Comune, riceve dal proprio gestore di posta certificata una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegato.



Quando il messaggio giunge al Comune, il gestore della posta certificata invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna, con l’indicazione di data ed orario, a prescindere dall’apertura del messaggio. Il Responsabile del Servizio Protocollo Generale del Comune, prende in carico il documento pervenuto, procede alle verifiche tecniche relative all’eventuale apposizione di firma digitale, apre il documento, lo protocolla e lo invia all’ufficio competente.

Come richiederla

Per richiedere l'attivazione del servizio di Posta certificata al cittadino, è sufficiente collegarsi al portale www.postacertificata.gov.it e seguire la procedura guidata. Trascorse 24 ore dalla registrazione online (ed entro 3 mesi) l'interessato può recarsi presso uno degli Uffici postali abilitati per l'identificazione e la conseguente firma sul modulo di adesione. Il richiedente deve portare un documento di riconoscimento personale e il codice fiscale (codice fiscale in originale o tessera sanitaria). Bisogna inoltre portare anche una fotocopia di entrambi i documenti che devono essere consegnati all'ufficio postale.

Pubblica amministrazione

Gli enti pubblici hanno l'obbligo di utilizzare la posta elettronica certificata. Per questo motivo, il Codice dell'amministrazione digitale ha stabilito che i privati hanno diritto a richiedere e ottenere l'uso della Pec da parte delle amministrazioni, queste ultime devono istituire, infatti, almeno una casella di posta elettronica certificata.

Gli indirizzi Pec delle Pubbliche amministrazioni - istituiti per ogni registro di protocollo e comunicati al DigitPA - sono disponibili sull'archivio informatico accessibile attraverso il sito www.indicepa.gov.it. E' stato inoltre sviluppato il sito www.paginepecpa.gov.it che permette una ricerca più semplice degli indirizzi Pec per il cittadino.