Passaporto in Questura a Brescia: tutto quello che c'è da sapere

L'Ufficio Passaporti della Questura di Brescia, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30, pone quotidianamente a disposizione degli utenti che intendono presentare l'istanza per il rilascio del passaporto, almeno 80 appuntamenti da riservare on-line attraverso la piattaforma “Passaporto Elettronico - Agenda Online” raggiungibile a questo link.

Come fare una prenotazione online

Alle ore 8 di ogni giorno, tranne il sabato e la domenica, l’agenda passaporti online rende disponibili i posti al primo giorno utile che attualmente si attesta a 98 giorni dalla data di accesso al sistema; a titolo di esempio il cittadino che in data 29 gennaio 2020 accederà al sistema troverà i posti liberi al 6 maggio 2020.

Terminate le disponibilità, il sistema non permetterà altre prenotazioni fino al giorno seguente quando, con le modalità sopra esposte, verranno aperti altri 80 posti e così via; utilizzando tale modalità il sistema permette al cittadino la compilazione a video dei campi modulo, che verranno poi richiamati dagli operatori della Polizia di Stato al momento della presentazione agli sportelli.

Come fare prenotazioni in loco

Qualora le persone che intendano richiedere il rilascio del passaporto, non sono state in grado di effettuare la prenotazione in tempo utile, perché le date sono già superate dalla disponibilità della agenda passaporti online, possono recarsi direttamente presso l'Ufficio Passaporti dove, acquisendo la priorità per lo sportello uno (dedicato alle urgenze ed alle informazioni), illustreranno al personale preposto le proprie esigenze e, se effettivamente ne ricorreranno le condizioni (ovvero l'imminenza del viaggio da documentare), verrà accolta l'istanza o, in alternativa, verrà fissato un appuntamento compatibile con gli impegni rappresentati.

In questo caso si suggerisce di portare con sé la modulistica, differente per maggiorenni e minorenni, scaricabile dalla sezione Passaporti della pagina web della Polizia di Stato, all'interno della quale vengono fornite molte utili informazione ai richiedenti il documento valido all'espatrio.

I documenti che servono (e quanto costa)

Si ricorda a tal proposito che la documentazione da esibire allo sportello deve essere completa del modulo anzidetto, compilato nelle parti previste, del contributo amministrativo di euro 73.50, del versamento in conto corrente postale di euro 42.50, delle fotocopie della carta d'identità del richiedente e di chi rilascia l'assenso, di 2 fotografie recenti (non devono avere più di sei mesi) formato fototessera del volto su uno sfondo bianco privo di copricapo (ammesso solo per motivi religiosi) e conforme alle altre caratteristiche stabilite dalle normative ICAO.

Passaporto per minorenni

Si informa che per i minori che non hanno compiuto 12 anni non è prevista l'acquisizione delle impronte e, quindi, non è richiesta la presenza del minore stesso che può essere sostituito allo sportello dalla presentazione di una foto legalizzata (si effettua presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza); per tale ragione non è necessario ottenere un appuntamento online, ma è sufficiente che almeno uno dei genitori si rechi presso l'Ufficio Passaporti, sportello uno, per il deposito dell'istanza.

Informazioni utili: quando prenotare

Si raccomanda all'utenza di rispettare gli orari di prenotazione, al fine di non congestionare gli spazi dell'Ufficio Passaporti, ma anche l'appuntamento riservato in quanto la mancata presentazione o la mancata cancellazione anticipata, sottrae di fatto la possibilità ad un altro utente di utilizzare tale servizio.

Data la forte richiesta si consiglia di iniziare le procedure di prenotazione dell'appuntamento per il rilascio del nuovo passaporto almeno sei mesi prima della scadenza naturale del documento stesso, anche in considerazione del fatto che molti Stati esteri chiedono per l'accesso, almeno tale validità residua del passaporto. In caso di persistenti criticità nell’ottenere una prenotazione tramite l'agenda passaporti online, è sempre possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura scrivendo all'indirizzo email di posta certificata urp.quest.bs@pecps.poliziadistato.it oppure contattando il numero di telefono 030 3744846 dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12.